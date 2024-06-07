陸軍586旅爆集體霸凌士官長！罵廢物、砸塑膠籃　還將他丟進冰桶

▲國軍陸軍十軍團586旅砲兵營驚傳霸凌事件，且受害的對象是從軍超過18年的資深士官長。（示意圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

國軍驚傳霸凌事件，且受害的對象是從軍超過18年的資深士官長？媒體接獲爆料，陸軍十軍團586旅砲兵營王姓營士官督導長5月2日不僅在會議中以「廢物」2字羞辱同營的趙姓士官長，竟然還用牛奶籃猛砸趙員頭部，導致其左耳紅腫發炎。同月29日，同營砲3連的馮姓上尉連長又夥同蕭姓上士、林姓、黃姓、劉姓中士，將趙姓士官長丟入裝滿冰水及紅土的橘色垃圾桶。有官兵見該名士官長遭到霸凌，憤而將事情上報，但該營李姓中校營長以及蔡姓少校輔導長卻輕輕放下，想以「行為不檢」為由予以申誡處分。甚至事件被媒體曝光後，旅政戰主任竟然還想息事寧人，將事情導向「只是在玩」從輕發落。

綜合《三立新聞》、《中時新聞網》報導，2024年5月2日，陸軍十軍團586旅砲兵營，一名王姓營士官督導長疑似不滿另一名趙姓連士官長行事風格，竟然在會議上痛斥趙員「廢物」、「垃圾」，會後怒氣仍未消，竟前往趙員辦公室，拿牛奶籃朝對方扔去，造成趙姓連士官長左耳受傷。

知情人士透露，士官長遭到攻擊後循管道向上反映，但該營李姓中校營長及蔡姓少校營輔導長卻想息事寧人，要趙員不要繼續將事情鬧大，僅以「行為不檢」為由核予王姓營士官督導長申誡處分

據了解，王姓營士官長與趙姓連士官長均是同階一等長。但趙員脾氣溫和，做事向來認真熱心，經常將工作攬在自己身上，而日前又因「多做了一些事」，引起王員不滿。

不知是否見上級從輕處分針對趙姓士官長的行為，同月29日砲3連在下基地期間，馮姓上尉連長趁著休息期間，竟然找來了同連的4名士官，分別為蕭姓、林姓、黃姓、劉姓，將趙姓士官長丟入裝滿冰水及紅土之橘色大垃圾桶內，也引發官兵議論。

知情人士忿忿不平表示，趙姓士官長明明身為連級幹部，軍中資歷也多達18年，還被多名其他軍官當眾給他難堪，指稱整起事件就是國軍從上到下的集體霸凌、集體包庇。

據《三立新聞》報導，當記者向陸軍十軍團政戰主任唐永清求證時，他證實營士官長的確因當事士官長自呈鑑定而責罵，進而情緒失控用牛奶籃「套進」當事士官長的頭部，單位也已祭出懲處；至於馮姓連長率領4位士官將當事士官長丟進裝有紅土和冰水的橘桶一事，唐永清說這的確是「不適當的惡劣玩笑」，並指出單位於本週出基地後，將會針對相關人等調整職務、祭出懲處。

不過事後，知情人士又告訴媒體，旅政戰主任仍想低調處理，意圖將整起事件導向「只是在玩」做結，讓他痛批軍中「不處理犯錯的人，只想粉飾太平」。

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