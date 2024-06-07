　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陸軍586旅爆集體霸凌士官長！罵廢物、砸塑膠籃　還將他丟進冰桶

國軍陸軍十軍團586旅砲兵營驚傳霸凌事件，且受害的對象是從軍超過18年的資深士官長。（示意圖／翻攝Google Map）

▲國軍陸軍十軍團586旅砲兵營驚傳霸凌事件，且受害的對象是從軍超過18年的資深士官長。（示意圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

國軍驚傳霸凌事件，且受害的對象是從軍超過18年的資深士官長？媒體接獲爆料，陸軍十軍團586旅砲兵營王姓營士官督導長5月2日不僅在會議中以「廢物」2字羞辱同營的趙姓士官長，竟然還用牛奶籃猛砸趙員頭部，導致其左耳紅腫發炎。同月29日，同營砲3連的馮姓上尉連長又夥同蕭姓上士、林姓、黃姓、劉姓中士，將趙姓士官長丟入裝滿冰水及紅土的橘色垃圾桶。有官兵見該名士官長遭到霸凌，憤而將事情上報，但該營李姓中校營長以及蔡姓少校輔導長卻輕輕放下，想以「行為不檢」為由予以申誡處分。甚至事件被媒體曝光後，旅政戰主任竟然還想息事寧人，將事情導向「只是在玩」從輕發落。

綜合《三立新聞》、《中時新聞網》報導，2024年5月2日，陸軍十軍團586旅砲兵營，一名王姓營士官督導長疑似不滿另一名趙姓連士官長行事風格，竟然在會議上痛斥趙員「廢物」、「垃圾」，會後怒氣仍未消，竟前往趙員辦公室，拿牛奶籃朝對方扔去，造成趙姓連士官長左耳受傷。

知情人士透露，士官長遭到攻擊後循管道向上反映，但該營李姓中校營長及蔡姓少校營輔導長卻想息事寧人，要趙員不要繼續將事情鬧大，僅以「行為不檢」為由核予王姓營士官督導長申誡處分

據了解，王姓營士官長與趙姓連士官長均是同階一等長。但趙員脾氣溫和，做事向來認真熱心，經常將工作攬在自己身上，而日前又因「多做了一些事」，引起王員不滿。

不知是否見上級從輕處分針對趙姓士官長的行為，同月29日砲3連在下基地期間，馮姓上尉連長趁著休息期間，竟然找來了同連的4名士官，分別為蕭姓、林姓、黃姓、劉姓，將趙姓士官長丟入裝滿冰水及紅土之橘色大垃圾桶內，也引發官兵議論。

知情人士忿忿不平表示，趙姓士官長明明身為連級幹部，軍中資歷也多達18年，還被多名其他軍官當眾給他難堪，指稱整起事件就是國軍從上到下的集體霸凌、集體包庇。

據《三立新聞》報導，當記者向陸軍十軍團政戰主任唐永清求證時，他證實營士官長的確因當事士官長自呈鑑定而責罵，進而情緒失控用牛奶籃「套進」當事士官長的頭部，單位也已祭出懲處；至於馮姓連長率領4位士官將當事士官長丟進裝有紅土和冰水的橘桶一事，唐永清說這的確是「不適當的惡劣玩笑」，並指出單位於本週出基地後，將會針對相關人等調整職務、祭出懲處。

不過事後，知情人士又告訴媒體，旅政戰主任仍想低調處理，意圖將整起事件導向「只是在玩」做結，讓他痛批軍中「不處理犯錯的人，只想粉飾太平」。

延伸閱讀
LINE收面試通知！妹子回復「這2字」被提前淘汰　全場搖頭：讓我以為你才是老闆
夫家逼兒子認小叔喊爸爸！她驚「有問過我？」　豬隊友1句話全場炸鍋
遭蔡阿嘎大動作解僱！知情人士抖內幕「蘿拉挪用公款」　驚人金額曝光

ET快訊
快訊／張學友退票補償方案出爐！
豪雨彈開炸！蘇花公路再爆土石流畫面曝光
快訊／北市路樹突倒塌！BMW開到一半被壓「3人受困」
4大2小「每月菜錢1萬2」　主婦爆心累！網細算驚呆
不是修圖！深田詠美「屁股真的變方型」　網看片嚇壞
台灣登山正妹「聖母峰前16蹲」到底有多猛？　專家解答
下班注意！國1「1路段紫爆」時速僅10公里

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／抓到了！大里銀樓竊賊落網　搭小黃逃1.5小時梧棲被抓

獨／姊弟登八仙山遇樹倒繞路迷途　搜救人員大雨中搜尋4hrs尋獲

豪雨彈開炸！蘇花公路崇德隧道口再爆土石流　雙向一度受阻

快訊／北市路樹突倒塌！BMW開到一半被壓「3人受困」警消電鋸救援

出錢助窮困開刀病患...3女做善事被詐千萬　她罹癌靠父母打工過活

台64小貨車超車不當「烏龜翻」躺路中　剩1車道後方回堵

快訊／台中大里驚傳銀樓竊案！　趁闆娘不注意...歹徒摸走黃金墜子

北檢與高雄高分檢檢察長異動　9人角逐4席入圍名單

陸軍586旅爆集體霸凌士官長！罵廢物、砸塑膠籃　還將他丟進冰桶

欠稅823萬「管收沒滿月」就投降　女企業家吐錢了：床太硬不好睡！

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

快訊／抓到了！大里銀樓竊賊落網　搭小黃逃1.5小時梧棲被抓

獨／姊弟登八仙山遇樹倒繞路迷途　搜救人員大雨中搜尋4hrs尋獲

豪雨彈開炸！蘇花公路崇德隧道口再爆土石流　雙向一度受阻

快訊／北市路樹突倒塌！BMW開到一半被壓「3人受困」警消電鋸救援

出錢助窮困開刀病患...3女做善事被詐千萬　她罹癌靠父母打工過活

台64小貨車超車不當「烏龜翻」躺路中　剩1車道後方回堵

快訊／台中大里驚傳銀樓竊案！　趁闆娘不注意...歹徒摸走黃金墜子

北檢與高雄高分檢檢察長異動　9人角逐4席入圍名單

陸軍586旅爆集體霸凌士官長！罵廢物、砸塑膠籃　還將他丟進冰桶

欠稅823萬「管收沒滿月」就投降　女企業家吐錢了：床太硬不好睡！

把台灣當「灶咖」！Dreamcatcher前往高流開唱　成語送畢業生祝福

大讚台灣學生英語超好！蘇姿丰「加碼答題」：好好享受上學時光

張學友突「宣布取消演出」！　〈情書〉作曲人不捨發聲

快訊／抓到了！大里銀樓竊賊落網　搭小黃逃1.5小時梧棲被抓

張學友退票補償方案出爐！　意外曝光「1重磅喜訊」粉嗨：明年見

蔡阿嘎疑開酸蘿拉！　暗諷「三千萬同學」二伯、大頭佛一聽尬笑了

《特戰》TH日落之城「教科書教學」全場嗨炸　13：1血虐100T晉級

獨／姊弟登八仙山遇樹倒繞路迷途　搜救人員大雨中搜尋4hrs尋獲

李玟逝世11個月「遺作即將公開」！　二姊曝背後涵義：7年前就準備

豪雨彈開炸！蘇花公路崇德隧道口再爆土石流　雙向一度受阻

賽車開一半方向盤掉了！　選手冷靜重新裝上繼續衝

社會熱門新聞

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

小情侶衝畢典出事　 機車雙載撞飛躺地

2歲男童趴伏蓄水池溺斃　粗心媽曝原因

墜橋特斯拉7千顆鋰電池狂燒　消防造水池滅火

唐治平工作所得全給媽媽！房東：他很孝順

「蘿拉同名」裁定公告曝　和潤：不便透露

小情侶衝畢典雙載趕路撞車　18歲女手骨折男4肢全斷

快訊／特斯拉衝出國道墜橋！男噴飛不治

14歲棒球員頂高溫「折返跑千米」　搶救12天不治

勇警抓通緝犯「頭部中彈」考績竟乙等

肇事原因曝！特斯拉Model Y「噴飛斷兩截 」1死1傷

宜蘭男持刀「隨機割喉」2路人！下場出爐

即／台南永康住商大樓女子墜樓！頭顱破裂當場死亡

北捷雨傘男追打女乘客　眾人壓制下車畫面曝

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

獨／張學友今晚演出取消！　主辦單位證實「曝光原因」

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

輝達台灣分公司新址曝光！　斥29億租10年「5分鐘到饒河夜市」

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎「準備回台面對一場場硬戰」！

蔡阿嘎開除蘿拉…導演驚「非常嚴重」

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面