中正橋猛晃片瘋傳！　外國網友一看驚呼：台灣工程品質也太好

▲中正橋猛晃的影片在X瘋傳。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

台灣今(3)日上午7時58分發生規模7.2強震,全台有感、災情頻傳,連接雙北的要道「中正橋」劇烈晃動,相關影片在社群平台X瘋傳,許多外國網友紛紛驚呼太可怕,但也有不少人大讚台灣工程的品質非常好,民眾才能在晃動中毫髮無傷。

影片中,中正橋的路燈及墩柱都在劇烈搖晃,儘管當時正值上班通勤時間、車潮眾多,但汽車紛紛減速,機車騎士也嚇到直接停下來,在橋上等待地震結束。

美國網友AJ Huber轉發影片後,網友紛紛留言表示,「為台灣祈禱」、「解鎖新恐懼」、「這座橋快變成吊橋了」、「無法想像在橋那麼晃的情況下待在上面」、「這種情況下誰還會想要去上班啊?」

BREAKING: 7.5 magnitude earthquake in Taiwan #earthquake

The shaking was so bad that people commuting to work stopped.pic.twitter.com/jNgUZm9pMl