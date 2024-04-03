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中正橋猛晃片瘋傳！　外國網友一看驚呼：台灣工程品質也太好

▲▼中正橋猛晃片瘋傳！　外國網友一看驚呼：台灣工程品質也太好。（圖／翻攝X）

▲中正橋猛晃的影片在X瘋傳。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

台灣今（3）日上午7時58分發生規模7.2強震，全台有感、災情頻傳，連接雙北的要道「中正橋」劇烈晃動，相關影片在社群平台X瘋傳，許多外國網友紛紛驚呼太可怕，但也有不少人大讚台灣工程的品質非常好，民眾才能在晃動中毫髮無傷。

影片中，中正橋的路燈及墩柱都在劇烈搖晃，儘管當時正值上班通勤時間、車潮眾多，但汽車紛紛減速，機車騎士也嚇到直接停下來，在橋上等待地震結束。

美國網友AJ Huber轉發影片後，網友紛紛留言表示，「為台灣祈禱」、「解鎖新恐懼」、「這座橋快變成吊橋了」、「無法想像在橋那麼晃的情況下待在上面」、「這種情況下誰還會想要去上班啊？」

有人對於台灣民眾的鎮定感到驚奇，「看起來沒有人在乎」、「他們（表現得）好像什麼都沒發生一樣。」不少鄉民疑惑，大家怎麼會想停留在原地，而不是趕快離開橋面，但也有人指出，規模6以上的地震，可是會讓人嚇到無法動彈的。

許多鄉民也大讚，在這段影片中，可以清楚看見台灣工程的品質，「他們的基礎建設在地震中表現得很出色」、「看起來是一座設計精良的橋」、「這座橋設計如此優秀，所以橋上沒有人死掉」、「感謝上帝賜予這種工程品質！」

 
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