連7年霸榜「最幸福國度」！芬蘭人調侃：我們很懷疑這件事

▲ 芬蘭連續第7年位居「世界幸福報告」榜首寶座。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

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聯合國資助蓋洛普執行的2024「世界幸福報告」（World Happiness Report）在3月20日公布榜單，芬蘭連續7年蟬聯榜首。然而，芬蘭人自己似乎對這個結果很有意見，芬蘭記者卡莉娜契拉（Carina Chela）便投書英國《每日郵報》表示：「沒有人比芬蘭人更懷疑我們是世界上最幸福的人這個說法了。」

契拉先是自我調侃，雖然芬蘭人的超速罰單金額以收入為計算基準，很可能也是世界上重金屬樂團最集中的地方，但每年此時，芬蘭人都要被迫在惡劣的天候與融雪的泥濘中打滑掙扎，來迎接「最幸福國度」的每一天。

接著，契拉提到最近當選芬蘭總統的前總理史塔布（Alexander Stubb）在社群發表他認為芬蘭成功的原因是「自然環境」、「信任」與「教育」。在契拉看來，這3大原因她只能勉強同意。

▲芬蘭連續7年蟬聯全球冠軍，但芬蘭人自己很有意見。圖為芬蘭人3月17日在芬蘭赫爾辛基的俄羅斯大使館外示威。（圖／達志／美聯社）

契拉指出，雖然芬蘭的教育系統在全球聲譽卓著，但根據最新的PISA（國際學生能力評量計畫）評比結果顯示，年輕一代的教育水準正在慢慢崩潰。經濟表現也不如人意，尤其是過去3個月內芬蘭已發生2場因政治引起的大罷工，政經部門飽受影響，政府與勞方工會也還未取得雙方滿意的前景。

契拉還指出，芬蘭人普遍有人酗酒、服用抗憂鬱藥物的狀況，自殺率更曾在全球名列前茅，那怕如今自殺率雖已減半，但仍略高於歐盟平均值。唯一幸運的是：「出於某種原因，芬蘭年輕人現在未能追隨前幾代人醉酒的腳步。」

為什麼芬蘭年輕人不再像父輩一樣沉迷酒精，契拉認為是因為國際局勢的緊張，加劇了年輕人的不安全感。契拉提醒，就在芬蘭旁邊，俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已經邁入第3年，讓芬蘭放棄了維持多年的中立國地位，在去年4月正式加入了北大西洋公約組織。而芬蘭與俄羅斯國界長達1340公里的邊境如今也已經徹底封閉，因為普丁（Vladimir Putin）正不斷將移民遷往邊境，而這對於依賴俄國市場的旅遊業者與相關行業來說，都是惱人的問題。

聯合國自2012年起開始公布「世界幸福報告」，這項年度報告以美國市場研究公司蓋洛普（Gallup）的數據為基礎，由牛津大學（University of Oxford）領導的分析團隊收集全球143個國家和地區受訪民眾的意見，以0到10分評估他們的生活。根據2024年「世界幸福報告」，芬蘭以平均7.7分蟬聯榜首，第2名到第5名依序是丹麥、冰島、瑞典、以色列。最後2名國家是2.7分的黎巴嫩和1.7分的阿富汗，台灣則以6.5分排名第31。

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