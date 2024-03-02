美漁民撈到疑似「間諜氣球」碎片　自阿拉斯加運回將交FBI調查

▲美國阿拉斯加漁民發現疑似氣球殘骸的物體。圖為2023年一枚中國氣球設備被美軍擊落。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國有線電視新聞網（CNN）於當地時間1日首先揭露，有漁民在阿拉斯加海岸發現疑似間諜氣球的殘骸。消息人士稱，漁船將攜帶著殘骸返回港口，屆時將交給聯邦調查局（FBI）分析。美國官員強調，由於目前尚未看到任何殘骸材料，判斷這是否屬於外國監視行動，仍為時過早。

據美媒ABC、CNN報導，多名知情人士1日表示，美國FBI將對漁民們在阿拉斯加海岸發現的可能為氣球的碎片進行調查，這艘商業漁船預計在周末進港，屆時將與FBI特工會面，對殘骸進行初步檢查後，可能運送至維吉尼亞州匡堤科（Quantico）的FBI實驗室或其他機構進行進一步分析。

▲美國空軍一架U-2偵察機飛行員2023年2月3日俯視監測中國間諜氣球。（圖／達志影像／美聯社）

FBI聲明表示，已經知曉此事，將由合作夥伴共同協助，進行殘骸回收的後勤工作。但官員們警告，由於尚未掌握相關材料，因此現階段就判斷尋獲的物體為何、來自何處，以及是否屬於外國監視行動的一部分，仍然為時過早。一旦FBI獲取與保管這些材料，美國政府其他機構可能會就下一步行動向FBI徵求意見。

CNN還指出，消息人士聲稱，漁民在發現可疑物體時，已向執法部門傳送照片，雖然尚不清楚確切是什麼物體，但FBI認為這些殘骸在外觀上與外國政府擁有的偵察氣球非常相似，因此值得進一步調查。

ABC引述高級軍事官員說法稱，2023年1月28日一枚中國間諜氣球飄入阿拉斯加阿留申群島以北的美國領空，在總統拜登的指示下，氣球2月4日在南卡羅來納州海岸附近被擊落，當時中國可能暗中監視美國的爭議引發了一場政治風暴。

美方官員稱，近年來中國氣球至少在全球五大洲進行至少24次任務。台灣2024年1月也發現空飄氣球多次進入防空識別區。