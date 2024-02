紐時記者新書：拜登戲稱婚姻秘訣是美好性生活

▲美國總統拜登與第一夫人吉兒。(圖/路透)



文/中央社

紐時記者出版關於美國第一夫人的新書,令總統拜登與妻子吉兒結褵47年的感情生活成為大眾焦點,據悉拜登曾向幕僚戲稱,他維持長久婚姻的關鍵是「美好性生活」。

「紐約時報」(The New York Times)白宮特派員羅傑斯(Katie Rogers)撰寫的新書「美國女性:現代第一夫人的轉變,從希拉蕊柯林頓到吉兒拜登」(American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden,暫譯)定於本週出版。

這本新書長達276頁,談及性生活的部分只占幾個段落,但已經成為頭條新聞。

羅傑斯在書中寫道,2004年拜登與幕僚開會時,吉兒曾穿著繞頸背心進入會議室,腹部寫著NO的字樣,勸拜登不要角逐當年總統大選。

據悉,拜登當年曾告訴一群支持者,他對參選總統興趣缺缺,並稱「我寧可在孩子熟睡時,在家與我的妻子做愛」。

羅傑斯寫說,當時這番言論引起一名發言人表示,時任參議員拜登「不加掩飾地全心愛著他的妻子」。

根據羅傑斯,拜登曾對幕僚戲稱,「美好性生活」是他長久幸福婚姻的關鍵,此番言論讓他的妻子感到非常苦惱。

現年81歲的拜登與吉兒在1977年結婚,但他一共求婚5次,才讓吉兒答應以身相許。