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大陸 大陸焦點 特派現場

正妹網紅「啪啪啪啊啊～」被直播　她鞠躬道歉：哥們太帥，沒忍住

▲▼大陸正妹直播主璐寶，直播放送春宮聲掀起熱議。（圖／記者邱晟軒攝）

▲大陸正妹直播主璐寶直播放送春宮聲掀熱議。（圖／翻攝自微博）

記者邱晟軒／綜合報導

在抖音擁有97萬追蹤的大陸正妹直播主璐寶，日前在直播中誤開麥克風，意外放送「啪啪啪，啊啊」高潮春宮聲，引起當時在直播間的眾多粉絲譁然。事件發酵後，璐寶大方承認是「當事人」，指稱自己是單身女性也有生理需求，更自嘲喊「那哥們太帥了，沒忍住」。

這起事件源自於璐寶某一次和多人連線直播，期間疑似麥克風未關，直播過程中出現一段令人害羞的「啪啪啪，啊啊」女性高潮聲，當下立刻就有網友在留言板點名璐寶是當事人。

璐寶日前開直播大方回應這起意外事件，認了她就是春宮聲的女主角。她還原狀況表示，因為看到有粉絲在直播間刷留言「這是璐寶吧！」才驚覺大事不妙，原來被直播出去了，指稱事發當下「自己跟那哥們兒直接被嚇軟了。」

▲▼大陸正妹直播主璐寶，直播放送春宮聲掀起熱議。（圖／記者邱晟軒攝）

▲璐寶鞠躬道歉。（圖／翻攝自微博）

不過，她表示這是自己的私生活，「一、沒有對不起粉絲，二、沒有以戀愛為由讓大哥消費，我對不起誰了！」她更嗆聲網路酸民「為什麼要給女性套上貞操的枷鎖？」、「幾千年前裹小腳，現在都在裹大腦？」

璐寶感嘆，網路不會因為女主播做了公益而家喻戶曉，但是會因為「負面」而臭名昭彰。她坦言因為這次失誤造成了不好的影響，最後鞠躬向粉絲道歉。

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