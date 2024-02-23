汽車大轉彎「推4歲女撞牆」奪命6秒畫面曝光　男抱她追肇事駕駛

▲肇事駕駛突然大幅度轉彎，撞向兩人。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度中央邦20日發生汽車撞人肇逃事件，一名男子牽著4歲孫女外出，在行經路口處時順利過馬路，但隨後一輛汽車突然疾駛靠近撞向兩人，女童被汽車推向牆壁後喪命，駕駛並未下車查看，逃離現場。男子事後心痛抱起孫女，在後方追趕嫌犯。

印度時報報導，事發於當日中午約11時50分左右，爺爺納瓦布罕（Navab Khan）正帶著女童扎依娜布（Zainab）走在路上，案發地點除了兩人之外，還有2輛車在路口會車，其中一輛汽車順利轉彎駛離之際，旁邊的肇事車輛突然大幅度轉彎，汽車失控撞向這對男子與他的孫女，把兩人直直推向牆壁。

▲納瓦布罕與孫女都被撞到。（圖／翻攝自X）

依據事發當下的監視器畫面，納瓦布罕立刻起身並把扎依娜布整個人抱在懷中，接著追趕逃離現場的肇事車輛。當地民眾與路人也紛紛出手阻攔，朝車輛扔擲石頭，但肇事駕駛仍成功逃脫。

事發後，扎依娜布被緊急送往醫院接受治療，但最終仍宣告不治。警方21日逮捕30歲肇事駕駛阿尼爾（Anil），阿尼爾如今面臨嚴重傷害、疏忽駕駛、不構成謀殺的過失殺人罪指控。

▼納瓦布罕把扎依娜布整個人抱在懷中，追趕逃離現場的肇事車輛。（圖／翻攝自X）