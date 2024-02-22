　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

越南校花檢察官性愛片外流　失婚丟工作！長官逼辭職理由曝光

鄧黎瓊江雖然未承認自己外流性愛影片，但仍因此被迫辭職。（翻攝X@AnneiGu、@quanglinhtx）

▲鄧黎瓊江雖然未承認自己外流性愛影片，但仍因此被迫辭職。（翻攝X@AnneiGu、@quanglinhtx）

圖文／鏡週刊

24歲的越南檢察官鄧黎瓊江（Dang Le Quynh Giang）因出眾外貌備受矚目，一度曾活躍於社交媒體，高調分享日常生活。然而去年疑似流出性愛影片，引發社會譁然，儘管她並未明確回應是否是影片內的女主角，然而最終仍因此丟了工作。

綜合外媒報導，鄧黎瓊江曾是河內檢察大學法學院校花，不僅成績優異，還曾參選全國法律系正妹選拔賽，讓她聲名大噪，儘管最後她未能進入前20名，仍大大提升知名度。鄧黎瓊江當時受訪曾表示想多參加才藝表演，藉此提升自己的外在形象和內在魅力，不想虛度青春。平常她也常在社群分享美照，畢業後當上檢察官，因甜美、亮麗外表而吸粉無數。

然而，去年10月卻在網上流傳一段15分鐘性愛影片，「檢察官瓊江片段」「當今最傑出的女孩」等關鍵字成為網路熱搜，影片內容顯示一名年輕女生與男人在酒店開房間滾床，引發社群熱議，不少網友甚至狂求「上車」，索要影片連結。

對此，鄧黎瓊江未曾明確回應影片中的女主角是否是她，然而檢察長依舊以影片中男人並非鄧黎瓊江的老公，藉此指控她出軌，迫使她辭去檢察官職位，還與老公離婚。

更多鏡週刊報導
18歲少女色誘多金繼父大談禁忌戀　「搞出人命」慌喊：怎麼辦
新國「超凶」直播主徒步環台人氣不比企鵝妹　網友曝關鍵原因
福原愛OUT！日本新桌球女神被封「天使臉」　曬國中舊照網暴動

ET快訊
鋒面抵達！溫度大降8度　下周連凍5天
00878噴漲賣掉？內行曝「當年1檔神級股」：現在破百
桃園機場內「這3站進出免費」！　一票都不知
台南夫妻出遊！後座妻被輾死　奪命瞬間曝
台國際大牌女星嚼檳榔！5線索超明顯　他爆神秘影帶：一看不得了
陸海洋館潛水員「手舉高」水底亡！　遊客緊盯10分鐘：以為假人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐洲「祖師爺級」遙感衛星墜地球　進入大氣層在太平洋焚毀

麻疹爆發！　WHO警告：全球逾半數國家「疫情風險高」

委內瑞拉金礦坍塌30死100多人失蹤　活埋畫面曝光

台灣晶片廠脫鉤中國　轉赴日本發展趨勢增加

荷蘭罕見重大工安意外！　修建中大橋「纜繩斷裂」倒塌釀2死

「贏在起跑點」卻走不下去！美名校生墜軌亡　7年前哥哥也輕生

越南校花檢察官性愛片外流　失婚丟工作！長官逼辭職理由曝光

男狂流鼻血嘴唇莫名腫起來　醫從他鼻子「吸出150隻活蟲」超震撼

美國7歲女童海邊挖沙「沙坑坍塌」活埋亡　心碎畫面曝光

南韓近萬名醫師罷工！癌末病患「手術遭延期」等死　抗議恐持續1年

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

巴西水溝竟有「水豚卡住」　消防員將蓋破壞成功救出

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

歐洲「祖師爺級」遙感衛星墜地球　進入大氣層在太平洋焚毀

麻疹爆發！　WHO警告：全球逾半數國家「疫情風險高」

委內瑞拉金礦坍塌30死100多人失蹤　活埋畫面曝光

台灣晶片廠脫鉤中國　轉赴日本發展趨勢增加

荷蘭罕見重大工安意外！　修建中大橋「纜繩斷裂」倒塌釀2死

「贏在起跑點」卻走不下去！美名校生墜軌亡　7年前哥哥也輕生

越南校花檢察官性愛片外流　失婚丟工作！長官逼辭職理由曝光

男狂流鼻血嘴唇莫名腫起來　醫從他鼻子「吸出150隻活蟲」超震撼

美國7歲女童海邊挖沙「沙坑坍塌」活埋亡　心碎畫面曝光

南韓近萬名醫師罷工！癌末病患「手術遭延期」等死　抗議恐持續1年

等到了！超商咖啡「買2送2」爽喝　限時3天快買

男子「正月初二剪髮」！當晚舅舅車禍去世　竟被舅媽告：殺人罪

鳳山中山路宵夜街　20年佐丹奴收攤屋主開近2億求售

吉田輝星轉戰歐力士春訓好調　有望25日對決桃猿試身手

曼谷Big C看板「台灣人貼爆了」！全場點頭笑：很愛去無誤

掃碼看「高清」！新竹市警推違規紅單查詢　累積扣點也可查

若川普當選會繼續挺台？　蓋拉格：無論誰入主白宮都會

9旬翁網路認貌美乾女兒　「被灌迷湯」痛失250萬！報警逮車手

南消二大玉井支援區公所　模擬物資運送訓練與急救宣導

林子崴先發對韓華鷹3局無失分　交流賽有收穫「調整在進度中」

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

國際熱門新聞

飛機沒「第4、13、14、17排座位」原因曝

情侶「大頭貼機內」吞吐　路人扯布簾全曝光

這款「監視器」爆安全漏洞　陌生人家中畫面隨便看

辦公室淪砲房　男女「前後衝刺」超嗨

騎電動滑板車闖紅燈！日女被大巴撞死

韓國醫院之亂數千醫師集體請辭！一文看始末

校花檢察官爆性愛片　長官逼辭職下場淒涼

公園長椅活春宮！　小情侶疊坐激戰

輝達盤後股價大漲　黃仁勳：AI觸及臨界點

市場靜待輝達財報　美股互有漲跌

路透社：伊朗提供俄羅斯400枚飛彈

外媒：中製商品繞道墨西哥輸入美國

新加坡被擠爆！　陸客還沒玩就「破產」

30歲女狂喝減重咖啡　昏倒送醫才知要洗腎

更多熱門

相關新聞

印尼數位平台須向新聞媒體付費　8月生效

印尼數位平台須向新聞媒體付費　8月生效

印尼總統佐科威20日簽署總統令，要求Facebook、Google、X等數位平台必須向新聞媒體付費，確保媒體產業與大型科技公司擁有公平的競爭環境。這項規定將於今年8月生效。

兄妹日睡6小時惹議　兩學霸日程表曝

兄妹日睡6小時惹議　兩學霸日程表曝

30歲女狂喝減重咖啡　昏倒送醫才知要洗腎

30歲女狂喝減重咖啡　昏倒送醫才知要洗腎

18歲少女色誘多金繼父　大談禁忌戀「搞出人命」

18歲少女色誘多金繼父　大談禁忌戀「搞出人命」

加拿大鄰居作證黃嘉千遭家暴！夏克立喊告：要妳去監獄

加拿大鄰居作證黃嘉千遭家暴！夏克立喊告：要妳去監獄

關鍵字：

鄧黎瓊江檢察官越南東南亞要聞鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

黃正音要離婚了　老公爆出軌「400人見過」：婚後很忙

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

淫魔富少李獄中連3年參賽　2024燈會拿下特優

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

台南3女7男大風吹群交趴　淫媒情侶檔遭判刑

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！巴士等多車落水

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

聯結車停路邊BMW猛撞　駕駛慘死

更多

最夯影音

更多
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面