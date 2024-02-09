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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

進立院推《人工生殖法》修法　陳菁徽分享揪心案例盼同性伴侶也有兒女

▲▼ 陳菁徽力推人工生殖法 。（圖／記者崔至雲攝）

▲陳菁徽力推人工生殖法。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

前立委黃昭順女兒、三寶媽、人稱「彩虹友善醫師」的不孕症權威醫師陳菁徽在2024年多了一個新身份，2月1日正式就任立法委員。一頭俐落短髮、身穿診所制服，一整天的看診妝容仍精緻，陳菁徽將從陳醫師變成陳立委，走入國會殿堂，盼以專業替人民把關權利福祉，同時希望努力推動人工生殖法，讓單身女性，及同性伴侶也能擁有自己的小孩。

身為宜蘊醫療創辦人、禾馨宜蘊生殖中心主治醫師的陳菁徽接受《ETtoday新聞雲》專訪時，一開始就帶著記者去參觀診所內的實驗室，到了生殖中心的生殖細胞儲存區時，陳細心說明細胞保存方式，也強調把關相當嚴格，工作人員取出卵子時的每個步驟也細細說明。

▲▼ 陳菁徽力推人工生殖法 。（圖／記者崔至雲攝）

談到專業領域，陳菁徽說，台灣產婦高齡化是趨勢，每7對夫妻就有1對面臨不孕考驗，每100名新生兒，有17%是來自人工生殖醫學的寶寶。目前台灣生殖醫學「卵實力」非常進步，但是法令太落後、僵化，人工生殖的施行只限於不孕夫妻，所以未婚者、單親、同志等都無法要求做人工生殖，因此她希望進入國會後，推動修改《人工生殖法》，為所有想生育者一圓求子夢。

陳菁徽也談到一個讓她非常揪心的病人案例。她說，有一對女同志伴侶希望可以生養孩子，但由於台灣人工生殖技術適用對象僅限於已婚異性戀配偶，同志只能選擇赴海外施行人工生殖技術，但「異國求子真的很辛苦」，那對同志伴侶 求子後，回到台灣竟然流產，最後還是透過陳菁徽協助下，個案在國外成功受孕並懷上雙胞胎，後來回台已順產。

陳菁徽也說，隨社會風氣改變，她支持單身者也可透過人工生殖技術擁有孩子，要讓凍卵補助等福利更普及，保留未來生育選擇權，讓每個人都享有平等的生殖保健權利。

▲▼ 陳菁徽力推人工生殖法 。（圖／記者崔至雲攝）

談到自己的生活，陳菁徽臉上帶著笑容說，自己育有3子，分別為10歲、8歲、3歲的兒子，未來就算工作再忙，她還是堅持每天陪孩子吃早餐、送上學。記者問到，但立委晚上餐敘很多，要怎麼兼顧？陳菁徽笑說，為了孩子真的可以會很厚臉皮的提早離席，希望自己能在可掌控的時間內多陪陪孩子，睡前也希望跟孩子聊聊天。

分身乏術的陳菁徽自稱自己是時間管理大師，她時常邊去髮廊邊回網友訊息，有時候也邊做提拉皮斯，邊思考待會的工作要做什麼，邊看小孩泡澡邊處理公事，她期許自己，未來不管工作再怎麼忙，還是希望在小朋友暑假期間可以一起出國走走，讓自己成為最強的時間管理大師。

▲▼ 陳菁徽力推人工生殖法 。（圖／記者崔至雲攝）

▲陳菁徽平時與小孩關係良好。（圖／陳菁徽提供）
  

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