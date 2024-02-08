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「經典1節目」童年被逼著看　千人回憶殺：不敢搶電視

大陸尋奇。（圖／翻攝自YouTube）

▲許多人童年都跟著長輩一起看《大陸尋奇》。（圖／翻攝自YouTube）

網搜小組／劉維榛報導

小時候除了看卡通，許多人一定都看過長壽節目《大陸尋奇》！一名網友笑稱，每當到了《大陸尋奇》的節目時間，只能跟著長輩一起看，還給了超有魔性的3個關鍵字，「#還我童年，#有聲音的圖片，#遙控器爭奪戰」。文章引來全場網友回憶殺，「阿公阿嬤都會搶電視，小孩只好乖乖跟著看！」

一名網友在臉書《爆廢公社二館》貼出一張照片，標題為「想當年這節目...」接著是大陸尋奇的經典片頭。原PO瞬間湧入兒時回憶，並Hashtag「#還我童年，#有聲音的圖片，#遙控器爭奪戰」。

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文章引來4千多名網友回憶殺，紛紛笑虧「看到這節目，就知道明天要上課了」、「小時候真的都跟阿公阿嬤一起看，不敢跟大人搶電視，回想起來是真的蠻好看的啊」、「風雨千年路～江山萬里心」、「為了這個節目，我家就多了一台電視」、「比起談話性節目好多了」、「陪外公看，難忘的回憶」。

不過也有網友崩潰直呼，「煎熬等這節目播完才有好看的」、「每次看到就白眼，都不能看卡通或動漫，阿公阿嬤都會搶電視，小孩只好乖乖跟著看」、「這個要播完才有卡通可以看」、「以前沒第四台時候，禮拜天家裡老人家都會跟孩童搶電視，對孩童來說一個禮拜就等著6-7點必看兩段卡通」、「都跟假日卡通播出時間強碰」、「每次放學要看神奇寶貝，被逼著看這個」。

事實上，《大陸尋奇》自1990年8月開播，至今已34個年頭，總集數超過1800集，是中視除了新聞節目外最長壽的節目，由熊旅揚擔任主持人，尤其片頭曲《江山萬里心》猶如洗腦歌，民眾歷經多年都能隨意哼出經典旋律。

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