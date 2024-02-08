　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

情商之父揭秘：追求「心流」會導致完美主義　更容易精疲力盡

▲▼煩躁,工作,職場,壓力,筆電,煩心。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲過度追求「心流」反而會陷入「完美主義者」的極端心態，更容易變得精疲力盡、倦怠。（示意圖／Pexels）

記者林育綾／綜合報導

「心流狀態」在近年爆紅，不過「情商之父」丹尼爾·高曼認為，「心流」這種巔峰狀態可遇不可求，如果過度追求，反而會陷入「完美主義者」的極端心態，更容易變得精疲力盡、倦怠。因此他提出另一種更可行的「最佳狀態」，人們只要專注投入自己正在做的事情，擁有滿意的一天，就已經夠好了。

「情商之父」丹尼爾·高曼（Daniel Goleman）在30年前提出「EQ」這個概念爆紅，同名著作《EQ》在全球銷售突破500萬冊，甚至「EQ 好不好」已經成為許多企業、領導人作為用人的參考標準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而高曼與他的合夥人、心理學博士卡利．查尼斯（Cary Cherniss）共同撰寫新書《最佳狀態》，提到了最近幾年爆紅的「心流」，他舉出網球選手湯賈諾維琪的案例，在2022年美國網球公開賽第四輪時，湯賈諾維琪對上「網壇傳奇」小威廉絲（Serena Williams），當時小威廉絲已經23度獲得大滿貫，出賽時不但正值巔峰，球場上還擠了2.4萬球迷高聲喊叫支持她。

整個現場非常吵雜，而且吼叫、現場標語，全都是幫對手助陣；甚至當湯賈諾維琪發球失敗時，周圍的人都對她無情地發出噓聲。不過，湯賈諾維琪還是靠著父親傳授的「秘密武器」，進入完全專注的狀態，而在那場比賽擊敗了小威廉絲。

湯賈諾維琪說，「從我踏上球場的那一刻起，就不再四處張望。我完全封閉在自己的小泡泡裡。」她在這種完全沉浸的專注裡，維持了3個多小時，發揮了終極巓峰的表現；而這種罕見狀態也就是人們提到的「心流狀態」，讓她打出個人生涯最佳比賽。

不過高曼說，「心流狀態」通常可遇不可求，罕見、難以捉摸，如果想追求像湯賈諾維琪這樣，透過心流達到巔峰與完美的表現，要堅守這麼高的水準，反而容易讓我們傾向完美主義，造成精疲力竭、倦怠感。

因為他說，我們不可能時時刻刻都維持在巓峰，但我們可以一直設法做到最好；若無止境地追求「心流」會讓我們走向極端，而「最佳狀態」則是更務實、更能實現的目標。

▲▼女強人，白領，正妹，單身，滑手機，看手機。（圖／CFP）

▲比起「心流」狀態，「最佳狀態」更能達到，也更可行。（圖／CFP）

他說明，對於自己「度過了美好的一天」感到滿足，按照自己設定的標準，這一天是有成果的——這就是我們所說的「最佳狀態」（Optimal）。研究發現，當人們專注投入自己正在做的事情，且具有創造力，就是處於最佳狀態；人們可以在實現更大目標的過程中，累積許多「小贏」，並與周遭的人建立良好的連結。

他跟夥伴發現，能進入「最佳狀態」的一個關鍵因素，就在於情緒上的智慧，也就是「情商」（emotional intelligence，俗稱EQ）。比起「心流」這種遙不可及的神奇巓峰體驗，「擁有滿意的一天」才是成就與自我實現的關鍵，還能避免身心倦怠。

他們在新書《最佳狀態》分享， 「情商」可以在各方面提供我們每個人內在資源，讓我們更能達成自己的「最佳狀態」，並與讀者分享步驟及實用的方法，而不必等待一些難以捉摸的因素進入神秘的「心流時刻」。《最佳狀態》繁體中文版，如今由時報出版在台發行。

▲▼「情商之父」丹尼爾·高曼（Daniel Goleman）出新書《最佳狀態》，繁體中文版由時報出版發行。（圖／時報出版）

▲「情商之父」丹尼爾·高曼出新書《最佳狀態》，繁體中文版由時報出版發行。（圖／時報出版）

你可能想看

「智商」跟工作表現毫無關聯！情商之父揭秘：EQ低工作效率越差

「主管心情不好」會拖累整個團隊！研究：加強「情商」績效更好

從小被逼「太瘦了吃多一點」　她免疫系統崩潰⋯從食物找回愛自己

 

ET快訊
快訊／小年夜驚傳轎車墜海
醫曝西布特羅「1公克不到10元」　林靜儀、王定宇參戰反擊
快訊／威力彩3.1億頭獎開獎！財神爺小年夜來敲門
強冷氣團凍到這天！　7縣市10°C↓
快訊／大樂透2.4億獎號開出　百萬大紅包等你拿
「1款過年零食」泌尿醫最推！　精子品質、性功能upup
「過年7禁忌要小心」　打掃也要注意順序

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

星雲法師圓寂滿1年！平安燈法會啟動　佛光山：雲水自在祥和歡喜

提升戰場實況應變能力　特戰部隊「戰術任務訓練」很驃悍

農曆年前大掃除擺放「擋煞」植物　旺財運招桃花

情商之父揭秘：追求「心流」會導致完美主義　更容易精疲力盡

高雄男屁股卡吸盤！掛急診喊：塞進去出不來…醫取出「50cm柱狀物」

LINE瘋傳「龍年領紅包」　千萬別點開

盧秀燕認同「瘦肉精是個案」　王必勝隔海貼文：祝盧市長新年快樂

過年不用回婆家「只提1要求」　一票狂讚開明：媳婦會開心狂舞

威力彩「3.1億」小年夜開獎！　3星座旺翻

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

星雲法師圓寂滿1年！平安燈法會啟動　佛光山：雲水自在祥和歡喜

提升戰場實況應變能力　特戰部隊「戰術任務訓練」很驃悍

農曆年前大掃除擺放「擋煞」植物　旺財運招桃花

情商之父揭秘：追求「心流」會導致完美主義　更容易精疲力盡

高雄男屁股卡吸盤！掛急診喊：塞進去出不來…醫取出「50cm柱狀物」

LINE瘋傳「龍年領紅包」　千萬別點開

盧秀燕認同「瘦肉精是個案」　王必勝隔海貼文：祝盧市長新年快樂

過年不用回婆家「只提1要求」　一票狂讚開明：媳婦會開心狂舞

威力彩「3.1億」小年夜開獎！　3星座旺翻

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

賭王三房豪宅內部曝光！　何超蓮回娘家發IG曬氣派裝潢、庭院

春節連假首日　張善政視察運輸場站並慰勉值勤同仁

部桃「桃樂居」春節活動　長輩最愛摸彩「中獎開心又幸運」

放鞭炮、燒紙錢…桃市環保局：春節照樣受理檢舉

春節連假何處去？　桃園中原文創園區新春3大必玩攻略報您知

新北春節連假不打烊　號誌維修免費專線24小時待命

歡慶農曆年！　北榮桃園分院附設護理之家春節活動很溫馨

台籃年度最佳2　職棒、職籃我都強　中信特攻奪隊史T1首冠

雲林濟生公司辣椒粉含致癌「蘇丹紅」　南投縣25家全聯通路已下架

星雲法師圓寂滿1年！平安燈法會啟動　佛光山：雲水自在祥和歡喜

一路順風！兄弟兵役抽籤　中獎「海軍陸戰隊」友笑翻

生活熱門新聞

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

台糖瘦肉精風波！各縣市新抽查肉品結果出爐

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

盤點「上個龍年」全球大事！　台灣占3項

罕見姓氏藏故事！「祖先躲避誅九族」改諧音

強烈冷氣團發威　玉山積雪5公分

又是這間！嘉義彩券行「連5年開大獎」

「一群後宮墮胎」爸穩交女財務長！70歲又劈腿了

辣椒粉驗出致癌「蘇丹紅」！全台急下架1.1萬瓶　通路開放退貨

西布特羅1公克要價百萬？　醫澄清：不到10元

威力彩「3.1億」小年夜開獎！　3星座旺翻

更多熱門

相關新聞

「外遇體質」測驗！15題看伴侶出軌機率

「外遇體質」測驗！15題看伴侶出軌機率

當伴侶晚歸、加班或出差增加、穿著風格改變時，讓人忍不住懷疑他們是否變心，心理師林萃芬在新書《從外遇洞察人心》分享「外遇體質」測驗，透過15個題目來判斷伴侶出軌的可能性，理解對方對「刺激」的需求程度，來關注兩人的關係。

「儀式感」比雞湯文更有幸福感

「儀式感」比雞湯文更有幸福感

關鍵字：

情商EQ心流最佳狀態時報出版

讀者迴響

熱門新聞

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

駁年終獎金報導偏誤　國巨：員工表現優異最高逾2個月

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

《如懿傳》惢心認了「整型10次」！驚人對比舊照曝光

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

即／暴打陳沂大逆轉！「理智勸架男」黑幫背景曝

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面