情商之父揭秘：追求「心流」會導致完美主義　更容易精疲力盡

▲過度追求「心流」反而會陷入「完美主義者」的極端心態，更容易變得精疲力盡、倦怠。（示意圖／Pexels）

記者林育綾／綜合報導

「心流狀態」在近年爆紅，不過「情商之父」丹尼爾·高曼認為，「心流」這種巔峰狀態可遇不可求，如果過度追求，反而會陷入「完美主義者」的極端心態，更容易變得精疲力盡、倦怠。因此他提出另一種更可行的「最佳狀態」，人們只要專注投入自己正在做的事情，擁有滿意的一天，就已經夠好了。

「情商之父」丹尼爾·高曼（Daniel Goleman）在30年前提出「EQ」這個概念爆紅，同名著作《EQ》在全球銷售突破500萬冊，甚至「EQ 好不好」已經成為許多企業、領導人作為用人的參考標準。

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而高曼與他的合夥人、心理學博士卡利．查尼斯（Cary Cherniss）共同撰寫新書《最佳狀態》，提到了最近幾年爆紅的「心流」，他舉出網球選手湯賈諾維琪的案例，在2022年美國網球公開賽第四輪時，湯賈諾維琪對上「網壇傳奇」小威廉絲（Serena Williams），當時小威廉絲已經23度獲得大滿貫，出賽時不但正值巔峰，球場上還擠了2.4萬球迷高聲喊叫支持她。

整個現場非常吵雜，而且吼叫、現場標語，全都是幫對手助陣；甚至當湯賈諾維琪發球失敗時，周圍的人都對她無情地發出噓聲。不過，湯賈諾維琪還是靠著父親傳授的「秘密武器」，進入完全專注的狀態，而在那場比賽擊敗了小威廉絲。

湯賈諾維琪說，「從我踏上球場的那一刻起，就不再四處張望。我完全封閉在自己的小泡泡裡。」她在這種完全沉浸的專注裡，維持了3個多小時，發揮了終極巓峰的表現；而這種罕見狀態也就是人們提到的「心流狀態」，讓她打出個人生涯最佳比賽。

不過高曼說，「心流狀態」通常可遇不可求，罕見、難以捉摸，如果想追求像湯賈諾維琪這樣，透過心流達到巔峰與完美的表現，要堅守這麼高的水準，反而容易讓我們傾向完美主義，造成精疲力竭、倦怠感。

因為他說，我們不可能時時刻刻都維持在巓峰，但我們可以一直設法做到最好；若無止境地追求「心流」會讓我們走向極端，而「最佳狀態」則是更務實、更能實現的目標。

▲比起「心流」狀態，「最佳狀態」更能達到，也更可行。（圖／CFP）

他說明，對於自己「度過了美好的一天」感到滿足，按照自己設定的標準，這一天是有成果的——這就是我們所說的「最佳狀態」（Optimal）。研究發現，當人們專注投入自己正在做的事情，且具有創造力，就是處於最佳狀態；人們可以在實現更大目標的過程中，累積許多「小贏」，並與周遭的人建立良好的連結。

他跟夥伴發現，能進入「最佳狀態」的一個關鍵因素，就在於情緒上的智慧，也就是「情商」（emotional intelligence，俗稱EQ）。比起「心流」這種遙不可及的神奇巓峰體驗，「擁有滿意的一天」才是成就與自我實現的關鍵，還能避免身心倦怠。

他們在新書《最佳狀態》分享， 「情商」可以在各方面提供我們每個人內在資源，讓我們更能達成自己的「最佳狀態」，並與讀者分享步驟及實用的方法，而不必等待一些難以捉摸的因素進入神秘的「心流時刻」。《最佳狀態》繁體中文版，如今由時報出版在台發行。

▲「情商之父」丹尼爾·高曼出新書《最佳狀態》，繁體中文版由時報出版發行。（圖／時報出版）