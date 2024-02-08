　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新年穿出時髦感！必學8個「基礎穿搭思路」一秒變美

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲想穿出麻豆般好身材，妳需要的不一定是新衣服，而是能揚長避短的聰明穿搭思路。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

每天早上站在衣櫃前總是很苦惱，不知該怎麼樣才能穿出顯瘦修長又好看的搭配嗎？新的一年就靠穿搭驚艷眾人，不妨參考國外網站《Brightside》整理出8個穿搭小技巧，不論你是個子嬌小還是曲線豐滿，都能透過像是顏色搭配、比例切割等技巧為自己打造理想身材，增添日常魅力，天天美出新高度！

1、上下身穿同色系拉長線條

[廣告]請繼續往下閱讀...

上下身穿著同顏色或相近色系的衣服，搭配上身1/3、下身2/3的比例原則，就能讓身材看起來更高更苗條，如果搭上一雙同色系的高跟鞋，超長腿正妹非你莫屬。

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

2、九分褲搭可延伸線條的鞋

有些人不好意思穿上短褲露腿，俐落的九分褲就成為夏日好選擇，但要注意選擇一雙不會露出腿部肌膚的鞋子，例如長筒靴，而非較短的及踝靴，能有助於拉長腿部線件。若想搭配運動鞋，不妨嘗試不會破壞腿部垂直線的休閒中性運動鞋款；或選擇涼鞋也會很吸睛。

3、白色牛仔褲配簡約色上衣

陽光日頭正盛時，清爽的淺色穿搭讓人看了視覺感好清爽，白色牛仔褲搭配亮色上衣和裸色鞋子，既簡單又精緻，非常適合想要無腦穿搭就出門還能被誇好好看的人選擇；天氣冷一些時，白色牛仔褲也能改搭深色上衣、外套跟鞋子，例如黑色，一秒完成平衡裝搭又時尚有型。

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

4、顯高顯瘦靠比例跟色塊

讓上衣垂下來把整個人的身體比例一分為二，會顯得人看起來邋遢又矮小，不妨試著把將上衣紮進高腰褲，改變比例，如果再搭配一雙尖頭鞋，整個人的整體輪廓就會再拉長。或是上下身同一色系，外罩一件相對色系的長版薄外套，也能給人一種又高又瘦的視覺錯覺。

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

5、穿襪子讓腿看起來更細

不論什麼季節都想短裙辣妹？沒問題！想要更加吸人眼球就必須要有一雙又長又細的美腿，如果希望短裙下露出來的雙腿能看起來更細，那不妨加上一雙與鞋子同色的襪子，能讓腿看起來更筆直。

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

6、拉長雙腿秘訣在褲長

穿著褲子時，腳踝以上的任何東西都會從視覺上切斷你的腿，使得雙腿看起來比實際得更短，比較好的做法是遮住腳踝或是露腳踝配上尖頭鞋，視覺延伸腳部肌膚有助於拉長腿的效果，讓人看起來更高；絕對要避免把褲子捲到小腿，以免瞬間變得又矮又胖。

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

7、小腹靠轉移不必狂遮

有點小肚肚又怎樣？只要會穿搭照樣好看眾人誇，重點在於要將視覺注意力從小腹區塊移開，所以可以選擇簡單不繁複的下裝，改穿在胸部或肩膀處有設計細節的襯衫及上衣，讓人把焦點都放在上半身，自然就不容易發現肉肉的小肚子。

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

8、利用內外色差藏好臀部、大腿

梨形女孩最想遮住屁屁跟大腿的肉肉，選擇同一色系的下身與外套，讓上下身顏色一致並且加強延伸比例，這時只要內搭一件簡單的白色上衣，就能使人將視覺重心放在比例而非局部，而且同顏色形成長線條，也能令身材曲線更加平順，誰還會一直盯著你的屁屁跟大腿看呢？

▲▼夏天,穿搭,比例,配色。（圖／取自免費圖庫pexels）

ET快訊
台糖瘦肉精風波！各縣市85件肉品新送檢結果出爐
快把握！過了今年「大年三十」消失5年
快訊／王必勝又發聲了！　再質疑台中市府
快訊／福島第一核電廠5.5噸核污染水外洩　東電緊急回應
高端疫苗1月營收開出　年增「999999.99％」大魔王數值
江啟臣驚吐2國也不保　我友邦「退群率」達45.5%！
ONE BOY撤大型廣告爆「財務危機」？董事長：行銷策略改變

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

赴陸禁團令解禁喊卡！「被欺負到頭上還開放」　關鍵48小時決策曝　

台糖豬肉片「驗出禁藥」全台大稽查！各縣市85件肉品送檢結果出爐

過了今年「大年三十」將消失5年　天文館解釋原因

過年長輩最愛問Top6！「有沒有對象」只排第3名　一票網喊頭好痛

一見雙雕藝術季傳達永續環境意象　榮獲德國柏林設計大獎銀獎

2023一見雙雕藝術季倒數1個月　春節走春「龍」來鹽山一遊

丈夫排行最小！人妻遭婆家狂拗「煮年夜飯」　一舉動讓人嗨翻

數位部推出「綠色春聯」免費送　唐鳳親自示範要貼哪

國內線班機20萬座位備戰春節　民航局ABC疏運計畫「視天候啟動」

開4萬徵插畫家「月出400張圖」！Cheap挨批慣老闆怒了：低能只會黑

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

原民男練打擊揮棒全落空！　喝了「米酒」竟百發百中XD

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂上統神直播挺Toyz　曾說「覺得下個被打是我」

梅西香港賽缺席引眾怒　他親回：因身體不舒服

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

春節出遊全家Chill一下！六福村 《馬戲奇幻樂園》登場　陪民眾High玩一整天

NCT泰容「吵到粉絲搶票」被喊：安靜點！　網笑「首位發Bubble道歉的偶像」

赴陸禁團令解禁喊卡！「被欺負到頭上還開放」　關鍵48小時決策曝　

台糖豬肉片「驗出禁藥」全台大稽查！各縣市85件肉品送檢結果出爐

過了今年「大年三十」將消失5年　天文館解釋原因

過年長輩最愛問Top6！「有沒有對象」只排第3名　一票網喊頭好痛

一見雙雕藝術季傳達永續環境意象　榮獲德國柏林設計大獎銀獎

2023一見雙雕藝術季倒數1個月　春節走春「龍」來鹽山一遊

丈夫排行最小！人妻遭婆家狂拗「煮年夜飯」　一舉動讓人嗨翻

數位部推出「綠色春聯」免費送　唐鳳親自示範要貼哪

國內線班機20萬座位備戰春節　民航局ABC疏運計畫「視天候啟動」

開4萬徵插畫家「月出400張圖」！Cheap挨批慣老闆怒了：低能只會黑

農曆年假限定　桃園威天宮開放摸關刀摸官印轉運龍銀拜關公

勞工朋友安心過年！　桃竹苗分署「僱用安定措施」薪資補貼入帳

春節連假預估四波車潮　北分局轄管省道疏運措施報你知

春節遊！持TPASS、雙北敬老愛心卡　搭桃捷暢遊北北桃

春節好運到　來桃園「馬村」集章換紅包袋抽好禮！

春節連假親子遊好趣處　Xpark賞畫賞龍接好運還有海獅提燈籠

春節連假出勤　桃園勞動局「工資給付權益」報您知

南消東門義消中隊雲梯救災教育訓練　讓救災技能更上層樓

瑞典電動轎跑「Polestar 4」前進澳洲市場！最快8月展開交車

赴陸禁團令解禁喊卡！「被欺負到頭上還開放」　關鍵48小時決策曝　

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

生活熱門新聞

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

過年7天「他轟這天放假」腦殘規定！PTT炸鍋

強烈冷氣團要來了！一路冷到初三　低溫探底「10度↓」時間曝

教授騙很大！　用「假履歷」從講師當到學務長

4生肖過年財運爆　命理師曝刮刮樂秘技

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

好市多新神品+1！他試日本西點禮盒秒嗑半盒

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

店員叫他選這張　爽刮中1200萬頭獎　

華南雲雨來了！1地大雨特報　入夜後雨區再擴大

饗食天堂廚師上吐下瀉！8天內「傳染2同事+6消費者」

圤智雨揭陳沂最大問題：被當小弟事蹟

他驚覺公務員退燒　從鐵飯碗變廢到笑

半夜等激戰！「妹子慘被當飛機杯」男友爽完秒睡

更多熱門

相關新聞

人妻遭婆家狂拗煮年夜飯　一舉動讓人讚爆

人妻遭婆家狂拗煮年夜飯　一舉動讓人讚爆

現在有許多店家販售過年的年菜，讓不少家庭可以省下麻煩的烹調手續。一名女子的丈夫在家中排行最小，她也因此遭到大家庭的成員使喚，還被硬拗煮年夜飯，而她的應對方式曝光，也讓一眾網友嗨喊「好舒壓」。

暖心員工送老闆一輛車　他見新車腦袋空白

暖心員工送老闆一輛車　他見新車腦袋空白

過新年、財神來、千萬紅包好運到

過新年、財神來、千萬紅包好運到

親戚女兒月薪8.7萬　害他回家過年被罵

親戚女兒月薪8.7萬　害他回家過年被罵

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

關鍵字：

新年衣服穿搭比例配色

讀者迴響

熱門新聞

PEETA葛格宣布離婚！

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

陳沂繼母曝光「竟是大咖金馬影后陸小芬」！　

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

子瑜1年無個人活動！堂哥出手當地下窗口

國巨員工不滿賺逾百億年終僅1個月　公司：依發放政策及績效計算

台糖豬肉片複驗！食藥署檢出瘦肉精

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

連爺爺來了！88歲連戰坐輪椅現身挺女兒出書　連惠心感動送飛吻

許藍方巴黎慶生「王少偉愛相隨」！男友視角照全是愛

LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

獨／女老師發聲　反控遭小6童性侵

過年7天「他轟這天放假」腦殘規定！PTT炸鍋

強烈冷氣團要來了！一路冷到初三　低溫探底「10度↓」時間曝

更多

最夯影音

更多
打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到

打陳沂男現身90度鞠躬道歉！　「背影像網婆」發現是名人嚇到
陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂挨揍..抱媽媽痛哭：講實話沒有錯！　轟超派引模仿「大家覺得打人沒什麼」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

陳沂喊預謀！兇嫌埋伏門口1hr 　動手前先問「是陳沂？能合照？」

原民男練打擊揮棒全落空！　喝了「米酒」竟百發百中XD

原民男練打擊揮棒全落空！　喝了「米酒」竟百發百中XD

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

陳沂當街遇襲遭毆打　淚崩：講實話本來就沒錯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面