埃及將國產「首輛電動車」售價不到10萬台幣　曾與中企合作破局

▲埃及可能在今年底就能生產首輛國產電動車。圖為一輛汽車駛過埃及開羅「死人城」（City of the Dead）的一座高架橋。（圖／路透）

文／中央社

為達成永續發展的綠色經濟目標，以期在2030年前將再生能源在能源使用結構中的比例提高到42%，埃及政府現正採取多項相關措施、協議和決定，其中一項是在今年底推出第一輛埃及國產電動車。

阿拉伯科學、技術和海運學院（AASTMT）應用研究學院院長兼EgyptSat Auto執行長甘恩瑞（Mohamed Al Ghamry）說，此款電動車將作為現行傳統嘟嘟車（引擎三輪車）的替代品，最高時速為每小時45至60公里，且會將零售價定在10萬埃鎊（約合新台幣10萬元）以下。

埃及金字塔報（AL Ahram）報導，埃及高等教育和科學研究部部長艾秀爾（Ayman Ashour）日前會見負責開發埃及首輛電動車的團隊人員，了解埃及國產電動車的開發進度。

埃及國產電動車計畫原本由埃及國有企業El-Nasr Automotive與中國東風汽車公司合作；但因雙方對進口零件定價意見分歧，雙方在2021年底終止合作。

埃及目前的電動車開發團隊由本地汽車製造商EgyptSat Auto與阿拉伯科學、技術和海運學院（AASTMT）等合作，投資金額為3億埃鎊（約合新台幣3億元）。

埃及先在2022年6月啟動汽車產業本土化國家策略。同年10月，埃及國會通過法案，核准成立汽車製造最高委員會，並設立可為埃及環保電動車產業提供融資的基金。

接著在2023年2月，AASTMT公開發表電動車原型，並於同年8月宣布與EgyptSat Auto及本地電動車銷售代理商MATGR共同成立電動車開發團隊。

電動車開發團隊已在去年9月取得埃及政府核發的「黃金許可證」，可直接購買或租賃土地並經營企業，無需再向政府申請其他許可。

開發團隊已在開羅市郊的「齋月十日城」工業區建造專門生產電動車的工廠，可望在2024年底開始生產首款電動車，並可創造500個就業機會。