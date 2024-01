60噸天然氣卡車爆炸！蒙古首都「烈焰竄天」吞噬街道　至少6死14傷

▲ 天然氣卡車車禍引發大規模爆炸。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

蒙古國首都烏蘭巴托市(Ulaanbaatar)24日發生恐怖意外,一輛載有60噸液化天然氣的卡車因車禍引發嚴重爆炸,造成至少6死14傷,3名消防員殉職。

BREAKING: Gas truck explodes in Mongolia's capital, killing at least 20 people and setting multiple buildings on fire pic.twitter.com/h6SGbsfqIq