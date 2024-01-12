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台中雙桶屍案主嫌「二審還是死刑」　割喉殺16歲女再撂人射殺證人

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中雙桶屍命案，主嫌徐德益二審依然被判處死刑。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

台中2020年發生駭人的雙桶屍命案，主嫌徐德益夥同女友、小弟王閔正等人用鐵鎚猛砸、菜刀割喉等方式殺害16歲蔡女，接著又指揮小弟綁架、槍殺54歲黃姓男子，事後將蔡黃2人遺體裝進塑膠桶，再倒入水泥封住後棄屍。台中地院一審判處徐德益2個死刑，台中高分院二審11日判決出爐，依然判處徐德益死刑。

根據判決書指出，主嫌徐德益早年因為強盜罪入獄，2015年假釋後從事土地買賣、貸款工作，並於2016年雇用王閔正工作、2017年與年僅15歲陳姓少女交往。當時王閔正與女友16歲蔡女一起替徐德益工作，發現徐德益經常會讓王閔正做違法事件，因此經常阻止王、徐2人的行動，蔡女因此與王、徐發生嫌隙。

徐德益2017年受人委託，辦理苗栗卓蘭一筆土地買賣，然而他卻私下把買家交付的380多萬元購地費用全部花光，煩惱之際得知王閔正決定與蔡女分手，他因此找上王閔正及女友陳女商議，決定殺死並誣陷蔡女，告訴買家購地費用全部被蔡女私吞。

3人在2017年5月展開行動，徐德益、陳女及王閔正相約蔡女在新竹租屋處喝酒，接著趁蔡女不勝酒力在房間休息時，徐王2人突襲壓制住蔡女，由陳女與王閔正拿鐵鎚重擊蔡女頭部，徐再拿剪刀刺胸、菜刀割喉方式讓蔡女徹底死亡，事後3人將屍體裝進藍色大型塑膠桶內，再載到徐德益台中豐原老家棄屍。

▲▼雙桶屍命案偵結，徐德益等7人起訴。（圖／台中地檢署提供）

▲蔡女屍體被裝進藍色大型塑膠桶，後續被載到徐德益的台中豐原老家棄屍。（圖／台中地檢署提供）

另外，徐德益2018年接受何姓男子委託辦理土地貸款，但他卻擅自賣地並侵佔2600餘萬元售款，何男發現後立刻提告徐男等人詐欺，並找來另一名黃姓友人協助出庭作證，徐德益擔心黃男的證詞對自己不利，因此夥同王閔正與其他5人綁架、槍殺黃男，事後一樣把屍體裝進塑膠桶，灌入水泥後埋在苗栗山區。

事件一直隱瞞到2020年，其中一名共犯受不了良心譴責，偷偷向友人透露，全案因此曝光。台中地院一審依2項殺人罪，判處徐德益死刑、褫奪公權終身；依2項殺人罪判處王閔正無期徒刑，其餘協助殺害黃男的5名共犯，除了開槍殺人的林宥廷判處無期徒刑外，其餘各判處12年8月至19年6月不等徒刑。至於陳女因為犯案時未成年，由少年法庭審理。

徐德益等6人上訴二審（王閔正因為單獨上訴，法院另行審理，二審依然維持無期徒刑）。台中高分院二審法官11日審理認為，徐德益犯下2次殺人且罪證明確，然而原判決有部分違誤，因此撤銷改判，但仍判處徐死刑。林宥廷維持無期徒刑，其餘5名共犯改判12年至18年6月不等徒刑，全案可上訴。

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