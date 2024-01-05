　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

看漫畫謬信「殺人改運」！隨機殺房東傷妻兒　死囚黃富康病死監獄

▲▼黃富康犯下台灣首起隨機殺人案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲黃富康犯下台灣首起隨機殺人案，日前因心臟病發在監獄內病逝。（圖／資料照，下同）

記者黃哲民、吳銘峯、黃資真／台北報導

新北國三生遭15歲同學砍殺10刀身亡，案件引發全台撻伐，其中廢除死刑與否再度成為關注焦點，對此，法務部今(5)日發聲明表示，目前37名死刑犯均有申請司法救濟，程序仍在進行中，待終結前無從陳送部長執行，非拒絕執行死刑，更提及死囚黃富康因心臟病發，在監獄病逝。

黃富康為犯下台灣首起隨機殺人案的殺人犯，2009年黃因投資失利、負債百萬元，又長期忍受妻子壓力，扭曲日本漫畫《銃夢》故事內容，認定殺人可以改運，在租屋網隨機抄寫死亡名單後，於3月9日將房東簡添智約出，用鐵鎚重擊後腦、番刀猛砍數十刀，直到簡添智肚破腸流才罷手。

黃竟又將目標轉往簡的妻兒，打電話謊稱要簽訂租屋契約，從余妻那邊取得住家地址後，前往砍傷2人，好在余女捨命抱住黃才讓兒子逃脫報警，當警方到場時黃已逃之夭夭，最終黃因砍殺過程中受傷，到醫院包紮時被警方逮個正著。最高法院於2012年8月判決死刑定讞，卻遲未執行，直到2023年10月17日黃因心臟病發，猝逝台北看守所。

▲▼黃富康犯下台灣首起隨機殺人案。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲簡姓房東兒子傷痕累累，跑出馬路外求救。

法務部聲明稿全文如下：

一、我國現行法仍有死刑規定，國家未廢除死刑制度前，本部對於死刑執行，本於依法行政，尊重死刑犯聲請救濟之權利。只要救濟程序完結，法務部一定依法執行。本部為掌握目前37位死刑犯（原38位，其中1人已因心因性休克死亡）相關司法救濟程序情形，自111年12月間起，6度函詢司法院關於死刑犯憲法訴訟進度及相關聲請事由，持續掌握每位死刑犯之救濟進度。目前37名死刑犯均有聲請憲法訴訟，其中1名死刑犯併聲請非常上訴，訴訟程序均未終結，在此等司法救濟程序終結前，尚無從陳送部長令准執行。

二、本部就死刑之執行，一向秉持依法審慎之態度，依照相關規定嚴謹審核，待司法救濟程序終結，將陳送部長依法執行，倘無視法制，貿然執行，才是違法執行。要立即執行死刑，只有刪除救濟程序，然而這是否符合法治及兩公約，值得深思。部分媒體稱本部不願執行死刑，容有誤會。

三、本部蔡部長於107年7月上任後，分別於107年8月、108年4月依法執行2次死刑，並非拒絕執行死刑，所有死刑案件之執行，皆須合乎法律規範，絕非一句口號即可完成。

ET快訊
快訊／選戰倒數8天！　桃立委候選人遭羈押禁見
19歲男大生闖紅燈撞特斯拉　後座女友摔飛亡
台八女神脫了「宜蘭水煮屁股蛋」！　超巨半球全被拍
快訊／南韓反擊了！出動海軍陸戰隊「海上射擊」K9自走砲
亞尼克遭爆壓榨員工！老闆反控離職副店長、員工　結果曝
子瑜帶隊！TWICE來台灣　定延機場被捕獲
隨機殺人被判死！　「殺人改運」黃富康病死在監獄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

鄧佳華慘了！手機偷拍女同事裙底　還拍惡搞版...檢察官怒了

大甲警分局前跳科目三！目擊民眾傻眼...警：完整版過年前推出

詐團新招設「禮品部」！誆投資送月餅搏感情　20人被騙2千萬

看漫畫謬信「殺人改運」！隨機殺房東傷妻兒　死囚黃富康病死監獄

亞尼克遭爆壓榨員工！老闆控離職副店長偽證　反被認證涉誣告

張誌家骨灰回台！2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

新北土城大安圳變「紅河」　環保局緝凶...絲織工廠恐挨罰600萬

快訊／旁邊就是加油站！高雄施工挖斷管線瓦斯外洩　現場急拉封鎖線

姊弟戀釀殺機！運將狂砍女友...12刀削掉她鼻子　判刑8年2月

兩任前妻靈前陪伴　張誌家兄吐秘辛：高中太愛玩...父幫他改名

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

國道深夜「時速402km」狂飆！危駕影片曝光　網怒：不要危害人間

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

石川強震黃金72小時已過！　仍有79人失蹤「物資送不進去」

海保機長疑不知撞上日航　「塔台通聯記錄」公開

鄧佳華慘了！手機偷拍女同事裙底　還拍惡搞版...檢察官怒了

大甲警分局前跳科目三！目擊民眾傻眼...警：完整版過年前推出

詐團新招設「禮品部」！誆投資送月餅搏感情　20人被騙2千萬

看漫畫謬信「殺人改運」！隨機殺房東傷妻兒　死囚黃富康病死監獄

亞尼克遭爆壓榨員工！老闆控離職副店長偽證　反被認證涉誣告

張誌家骨灰回台！2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

新北土城大安圳變「紅河」　環保局緝凶...絲織工廠恐挨罰600萬

快訊／旁邊就是加油站！高雄施工挖斷管線瓦斯外洩　現場急拉封鎖線

姊弟戀釀殺機！運將狂砍女友...12刀削掉她鼻子　判刑8年2月

兩任前妻靈前陪伴　張誌家兄吐秘辛：高中太愛玩...父幫他改名

中共展開組織瘦身　多省市表明縮減領導職位數

石川強震「路斷房倒」物資進不去！　自衛隊徒步走進災區

花蓮3大知名景點敬老扶弱　持敬老卡及愛心卡免費入園

單身租屋族大減稅！財長莊翠雲：年收62.6萬以下免繳稅

春節交通量爆1.5倍！初二、初三最塞　7大國道疏運措施一次看

以為是「髒兮兮絨毛玩具」遭丟棄在河岸　她走近看嚇到：活生生的

東森寵物店員嗨跳科目三　「隱藏版毛店長」乖坐憨笑默默吸睛

伊藤潤二又來了！「驚典美學館」恐怖周邊大集合　VR體驗嚇到腿軟

快訊／選戰倒數8天！桃立委候選人馬治薇涉反滲透法　羈押禁見

好市多超大咖！他曬「破5萬元好多金」　全場驚：刷了250萬？

風衣正妹M腿「當街三人行」！ 2男搶1女硬來震撼混戰影片瘋傳

社會熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

割喉案「乾妹」涉案情節恐升高　發文引戰擬收容

小商人嗆處理割頸案少年：用他們怕的方法

割頸案「乾妹」恐進感化院！警揭下一步行動

乘客搭機謊報「行李有炸彈」　地勤秒報警

快訊／2F有水流下來！嬤推開廁所門驚見孫猝死

2前妻靈前陪伴　太愛玩！父幫張誌家改名

張誌家骨灰回台　2任前妻相擁而泣畫面曝

即／立委候選人選前8天遭聲押　馬治薇涉犯反滲透法

百萬YT「中指通」鬧雙胞　假貨下跪認錯

台積電女副理4度洩密給男友　遭起訴下場曝光

更多熱門

相關新聞

韓媒證實「台親中立委舉報海鯤號用韓技術」　綠批叛國：全台都知是誰

韓媒證實「台親中立委舉報海鯤號用韓技術」　綠批叛國：全台都知是誰

韓媒報導，據韓國警方表示，韓商大宇造船海洋公司前員工涉嫌將內部技術外流，應用於台灣國造潛艦「海鯤號」，調查進一步確認設計圖流出等嫌疑，設計圖外流是透過台灣親中傾向立委舉報得知。民進黨立委王定宇4日表示，這是韓國官方首次證實，這位親中立委是誰台灣民眾都知道，各國即便願意冒著被中共經濟制裁風險協助台灣，還要擔心會不會被親中立委出賣、提高風險，這是紮紮實實叛國。

更生X馨生年貨大街　將在台中登場

更生X馨生年貨大街　將在台中登場

日電車「刺傷4人」女嫌稱：想殺人　還藏剁骨刀

日電車「刺傷4人」女嫌稱：想殺人　還藏剁骨刀

王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

國三生遭割頸慘死！父母發聲了：我反對廢死

國三生遭割頸慘死！父母發聲了：我反對廢死

關鍵字：

法務部死囚死刑黃富康隨機殺人

讀者迴響

熱門新聞

工程師出差烏干達　回台1周陳屍廁所

跳機後空姐要求「10人1組圍成圓」原因曝

「乾哥」割喉國三生太囂張！黑幫發出「無限期封殺令」

16歲女元宇宙遭集體性侵　英警展開調查

國三6車連撞1死2傷　台積電副理熱心竟喪命

昆凌遭瘋傳「控周杰倫出軌」！　發聲反駁：純屬虛構

母女上學途中突遭攻擊！2惡男被逮了　動機曝光

林襄「我跟她是表姐妹」同框孫生前女友！

高纖蔬菜排行！第一名是血管清道夫

周杰倫一張照片回擊了

小商人怒出手　紐約時報廣場登乾哥乾妹廣告

正妹老師「趴床喊想嫁了」美照被讚爆

痞幼走紅前「清涼內衣照」被起底！認了：我自己發的

選舉公報驚見劉尚謙　網歪樓刷一句話

基隆「類富士山照」萬人朝聖

更多

最夯影音

更多
媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下

媽拍背哄雙胞胎入睡！　2嬰狂抬頭...她速壓下
張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

張誌家姊淚曝「最後踉蹌身影」　12日公祭：希望他抬頭挺胸好走

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

罕見Tiffany藍美蛇「變胖了」　幸運男3度巧遇：真的沒想到

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

李多慧機場報到忘拿護照　傻笑萌喊：我不要回去～

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

英雄狗狗撿回受傷松鼠　求救主人：可以幫幫牠嗎

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面