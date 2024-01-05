看漫畫謬信「殺人改運」！隨機殺房東傷妻兒　死囚黃富康病死監獄

▲黃富康犯下台灣首起隨機殺人案，日前因心臟病發在監獄內病逝。（圖／資料照，下同）



記者黃哲民、吳銘峯、黃資真／台北報導

新北國三生遭15歲同學砍殺10刀身亡，案件引發全台撻伐，其中廢除死刑與否再度成為關注焦點，對此，法務部今(5)日發聲明表示，目前37名死刑犯均有申請司法救濟，程序仍在進行中，待終結前無從陳送部長執行，非拒絕執行死刑，更提及死囚黃富康因心臟病發，在監獄病逝。

黃富康為犯下台灣首起隨機殺人案的殺人犯，2009年黃因投資失利、負債百萬元，又長期忍受妻子壓力，扭曲日本漫畫《銃夢》故事內容，認定殺人可以改運，在租屋網隨機抄寫死亡名單後，於3月9日將房東簡添智約出，用鐵鎚重擊後腦、番刀猛砍數十刀，直到簡添智肚破腸流才罷手。

黃竟又將目標轉往簡的妻兒，打電話謊稱要簽訂租屋契約，從余妻那邊取得住家地址後，前往砍傷2人，好在余女捨命抱住黃才讓兒子逃脫報警，當警方到場時黃已逃之夭夭，最終黃因砍殺過程中受傷，到醫院包紮時被警方逮個正著。最高法院於2012年8月判決死刑定讞，卻遲未執行，直到2023年10月17日黃因心臟病發，猝逝台北看守所。

▲簡姓房東兒子傷痕累累，跑出馬路外求救。



法務部聲明稿全文如下：

一、我國現行法仍有死刑規定，國家未廢除死刑制度前，本部對於死刑執行，本於依法行政，尊重死刑犯聲請救濟之權利。只要救濟程序完結，法務部一定依法執行。本部為掌握目前37位死刑犯（原38位，其中1人已因心因性休克死亡）相關司法救濟程序情形，自111年12月間起，6度函詢司法院關於死刑犯憲法訴訟進度及相關聲請事由，持續掌握每位死刑犯之救濟進度。目前37名死刑犯均有聲請憲法訴訟，其中1名死刑犯併聲請非常上訴，訴訟程序均未終結，在此等司法救濟程序終結前，尚無從陳送部長令准執行。

二、本部就死刑之執行，一向秉持依法審慎之態度，依照相關規定嚴謹審核，待司法救濟程序終結，將陳送部長依法執行，倘無視法制，貿然執行，才是違法執行。要立即執行死刑，只有刪除救濟程序，然而這是否符合法治及兩公約，值得深思。部分媒體稱本部不願執行死刑，容有誤會。

三、本部蔡部長於107年7月上任後，分別於107年8月、108年4月依法執行2次死刑，並非拒絕執行死刑，所有死刑案件之執行，皆須合乎法律規範，絕非一句口號即可完成。