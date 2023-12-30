新北最帥背影！男子買晚餐突然暈倒　警CPR鬼門關前搶命

▲蕭男購買晚餐突然暈倒在地，警員到場施予CPR救回一命。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區一名男子，日前獨自走在寶橋路人行道上，感到身體不適，突然失去意識、昏倒在地。路過民眾見狀，立即撥打119、110求救，巡邏警員就近先抵達，發現男子已無呼吸心跳，立即施予CPR急救，救護車抵達時，男子已恢復生命徵象，救護人員也立即將他送往醫院急救。

據了解，住在新北新店的52歲蕭姓男子，本月中（13日）外出買晚餐時，獨自走在人行道上，在一家羊肉湯店門口停下，查看菜單時，蕭男突然感到頭暈目眩，沒多久，蕭男直接往後倒下，後腦杓撞擊到地面，造成一處1公分撕裂傷，一旁民眾連忙撥打電話求救。

▲蕭男購買晚餐突然暈倒在地。（圖／記者陸運陞翻攝）

正在執行巡邏勤務的警員羅偉誠、吳冠穎，接獲報案立即前往，發現蕭男趟在地上不動，經查看發現蕭男已無呼吸，警員羅偉誠立即施予CPR搶救，警員吳冠穎則在路旁引導救護車，蕭男經搶救逐漸恢復心跳，救護人員抵達接手，立即送往醫院治療，目前蕭男狀況已好轉，仍在醫院觀察。

▲執行巡邏勤務的警員羅偉誠(左)、吳冠穎(右)，接獲報案立即前往。（圖／記者陸運陞翻攝）