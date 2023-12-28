　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登簽國防授權法案　中外交部與人大反對：以台制華玩火注定失敗

▲▼美國總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

▲美國總統拜登22日簽署2024年國防授權法案，中國外交部27日表示強烈不滿和堅決反對。（圖／路透）

文／中央社

美國總統拜登22日簽署2024年國防授權法案，強化台灣自我防衛能力。中國外交部今天稱中方將採取堅決有力措施，捍衛自身主權安全。中國全國人大外事委員會發言人許東則說，「以台制華」注定失敗。

人民日報app（應用程式）報導，中國外交部發言人毛寧27日在例行記者會上說，美方執意通過並簽署2024年國防授權法案，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

她說，該法案「干涉中國內政，鼓噪美對台軍事支持」，違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報，敦促美方切實將不支持「台獨」的承諾落到實處，「停止操弄台灣問題，停止危害台海和平穩定」。

她又聲稱，該法案渲染中國威脅，打壓中國企業，限制中美正常經貿往來和人文交流，不符合任何一方利益。

她敦促美方落實好中美元首舊金山會晤達成的重要成果和共識，「不得實施上述法案涉華消極條款。如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益」。

另據新華社，全國人大外事委員會發言人許東發表談話，同樣對2024年國防授權法案表示強烈不滿和堅決反對。

他說，任何「把台灣從中國分裂出去」的圖謀，都違背中國的民族大義，中國人民絕不答應。「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。」任何「以台制華的玩火挑釁行徑」注定失敗。

他並稱美方此法案鼓吹「脫鉤斷鏈」、「小院高牆」，將經貿、科技、文化等問題政治化，妄圖人為阻斷中美正常交流合作，不符合任何一方的利益，呼籲美方「不要在涉及中國主權和核心利益問題上鋌而走險」。

美國2024年國防授權法案授權美國國防部長為台灣軍隊建立全面性培訓計畫，以強化台灣自我防衛能力。法案也要求擴大美台軍事網路安全合作，並定期說明對台軍售交付進程。

國防部23日表示，針對拜登簽署國防授權法案，助台灣強化防衛戰力能力，表達尊重及感謝，將持續務實建軍與戰訓整備，以確保國家安全。

ET快訊
國三生遭割喉亡　網湧入蔡英文最新發文狂刷留言：社會安全網呢
許光漢趕赴李善均靈堂弔唁！　柳俊烈、李星民等韓影圈大咖全到了
國三生被割頸亡　第一線師斷定2犯人結果：可能是下個慘案的開始
李善均死訊震驚外媒　登BBC、CNN首頁

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

李善均遭媒體「社會性埋葬」　南韓前法務部長轟檢警：合法暴力

拜登簽國防授權法案　中外交部與人大反對：以台制華玩火注定失敗

俄羅斯扛下禁運！石油出口轉往中國印度　歐洲總量剩不到4％

日高島屋「草莓蛋糕」毀滅式塌陷　公司道歉曝原因：冷凍時間縮短

「艾菲爾鐵塔」工程師逝世滿百年　員工在紀念日罷工關閉1天

拚了29年剛買屋！新加坡46歲節儉男車禍亡　留下3子女

iPhone鬧鐘不會響！果粉曝解方：關閉「1功能」

蘋果「遙遙領先」！iPhone 15 Pro Max登中國市佔率第一名

俄「連環殺手」無法性行為暴怒　殘殺2伴遊女！揭開13年前恐怖案底

男罹癌切除3器官「竟是誤診」！　一天跑廁所20次崩潰提告

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

李善均輕生！「倒在車裡」享年48歲　前1晚就斷聯..妻見遺書急報警

喝醉打翻碗盤波及留學生　5男餐廳鬥毆椅子滿天飛！

目擊肇逃正義哥氣炸追上　「斜插剪車」怒喊：開X小

遭彈簧刀割頸！國三男搶救一夜不治　教育局：將派心理師到校輔導

新北國三生遺體載返案發地招魂　民俗大師：從未見過

李善均遭媒體「社會性埋葬」　南韓前法務部長轟檢警：合法暴力

拜登簽國防授權法案　中外交部與人大反對：以台制華玩火注定失敗

俄羅斯扛下禁運！石油出口轉往中國印度　歐洲總量剩不到4％

日高島屋「草莓蛋糕」毀滅式塌陷　公司道歉曝原因：冷凍時間縮短

「艾菲爾鐵塔」工程師逝世滿百年　員工在紀念日罷工關閉1天

拚了29年剛買屋！新加坡46歲節儉男車禍亡　留下3子女

iPhone鬧鐘不會響！果粉曝解方：關閉「1功能」

蘋果「遙遙領先」！iPhone 15 Pro Max登中國市佔率第一名

俄「連環殺手」無法性行為暴怒　殘殺2伴遊女！揭開13年前恐怖案底

男罹癌切除3器官「竟是誤診」！　一天跑廁所20次崩潰提告

找到台東斷指主人！他回家驚見媽媽手受傷：接不回去了

侯友宜凱旋苑vs賴清德老宅　「6項目比較」粉絲團一張圖看懂

國三生遭刺殺！立委嘆「教師是最弱勢一方」　撂3點重話要檢討

快訊／攻城獅神秘洋將補強曝光　前雲豹戴維斯化身「狄帝」加盟

優秀國三生枉死　導師感到困惑：法規是伸張正義還是保護加害者？

女移工提嬰屍求救「全家人靠我」！鋼鐵爸揭背後血淚：台灣很多

李善均遭媒體「社會性埋葬」　南韓前法務部長轟檢警：合法暴力

拜登簽國防授權法案　中外交部與人大反對：以台制華玩火注定失敗

國三生遭割喉亡　事發班級「換教室」心理師進駐

壽命僅1年...手遊《鋼之鍊金術師 M》明年3月結束營運、日版同時收攤

實況主來台旅遊想搭便車　信觀眾寫「很大ㄐㄐ」尷尬了

國際熱門新聞

iPhone鬧鐘不會響！果粉曝解方：關閉「1功能」

男罹癌切除多個器官　術後才知「被誤診」

節儉拚29年剛買屋！新加坡46歲男車禍亡

日高島屋蛋糕塌陷　公司道歉曝原因

15歲櫻花妹「魔性TikTok舞」　近1800萬觀看

「艾菲爾鐵塔」工程師逝世百年　員工罷工關閉1天

每月給街友2萬多　實驗結果推翻想像

李善均涉毒遭調查後輕生 　檢警、媒體挨批

俄羅斯不甩禁運　石油出口轉往中印

李善均留遺書輕生亡！盤點南韓「以死明志」

蘋果「遙遙領先」！iPhone 15 Pro Max登中國市佔率第一名

拜登簽國防授權法案　陸外交部反對

牙醫一次治療28顆牙！女臉部慘變形

落軌下秒火車高速經過　母肉身護孩3人逃死

更多熱門

相關新聞

拜登遭彈劾　美國會追求公平透明

拜登遭彈劾　美國會追求公平透明

12月13日美國眾議會通過對總統拜登展開正式彈劾調查的表決，這顯示國會對於政府高層可能涉及問題的嚴肅關注。彈劾調查的核心內容涉及兩個關鍵問題：一是有關拜登是否從政策或職務中牟利，另一是指控美國司法部不當干預對拜登家族成員的調查。

中國要拜登發聲明反台獨　白宮拒絕

中國要拜登發聲明反台獨　白宮拒絕

轎車撞拜登車隊　特勤局包圍拔武器

轎車撞拜登車隊　特勤局包圍拔武器

拜登稱俄將攻擊北約　普丁：一派胡言

拜登稱俄將攻擊北約　普丁：一派胡言

美眾議院批准「彈劾調查」！拜登批政治噱頭

美眾議院批准「彈劾調查」！拜登批政治噱頭

關鍵字：

拜登國防授權法案

讀者迴響

熱門新聞

國三生遺體返案發地招魂　民俗大師：罕見

國三生遭割喉喪命　老師悲痛離開往生室

iPhone鬧鐘不會響！果粉曝解方：關閉「1功能」

男大生殺紅眼！人妻跌倒被刺死

國三男遺體到校了　家屬赴案發教室招魂

許光漢、柳俊烈、李星民趕赴李善均靈堂弔唁

店外視角曝！留學生暴打刺青哥反擊拳0.5秒KO

國三生中10刀喪命！律師曝「乾哥、乾妹下場」

國三男招魂　歷時1小時儀式順利完成

國中生被割頸亡　第一線師斷定2犯人結果

「4星座」農曆年前超強翻身！年終大賺一筆

直擊羅志祥「滿血開趴7hrs」！多女輪番上陣

李善均「手寫信」內容曝光！「妻子是一生摯愛」

李善均微笑遺照曝光「靈堂佈置完成」

李善均生前最後身影曝光！

更多

最夯影音

更多
家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息

家屬全程陪同國三男完成招魂　民眾帶鮮花弔念...願孩子安息
冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

冷媒廠爆炸監視畫面瞬間全黑　負責人女兒疑浴室洗傷口喪命

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

李善均身亡網友淚：「我的大叔」沒了QQ　代表嗓音、經典戲劇都成追憶

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

國三生離開醫院了！家屬心碎載遺體赴學校　回案發教室招魂

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

男帶小磅秤辯「擺攤秤耳環」　警車內搜出24毒咖啡包打臉

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面