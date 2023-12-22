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台南Josh帶媽寶去找Amber　粉絲看合照傻：二度挑戰A字傳說的男人

▲▼台南Josh帶媽寶去找Amber　開心合照粉絲傻眼：二度挑戰A字傳說的男人（圖／翻攝台南Josh臉書）

▲台南Josh與Amber倩宇及黃金獵犬媽寶合照（圖／翻攝台南Josh臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTuber「台南Josh」新婚沒多久，就爆出被妻子Amber家暴痛打、破壞住處等情況，憤而離婚。台南Josh於22日PO帶著愛犬「媽寶」去新北國王啦啦隊Queens隊長Amber（倩宇）家裡開的動物醫院看診，開心PO出大合照，讓網看完被英文名字嚇一跳。

台南Josh發文表示，媽寶前陣子滿兩歲，平時除了貪吃外沒甚麼生過病，但仍想帶牠去健康檢查看看。因此，受到Amber倩宇的邀請下，到Amber媽媽經營的動物醫院進行健康檢查，「整個檢查下來，媽寶的所有健康狀態都是沒問題的，他是隻健康的狗狗！不過醫生也有提醒我，根據他們的經驗，黃金獵犬經常會出現斷牙的狀況，叫我要小心不要讓媽寶咬太硬的東西」。

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▲▼台南Josh帶媽寶去找Amber　開心合照粉絲傻眼：二度挑戰A字傳說的男人（圖／翻攝台南Josh臉書）

▲台南Josh帶愛犬「媽寶」去做健康檢查。（圖／翻攝台南Josh臉書）

台南Josh也在文末附上他與媽寶、Amber的合照，該文PO出不到30分鐘就吸引3700多名網友朝聖，「湖中女神：請問你掉的是這個Amber還是那個Amber？」「靠以為這舊文，怎麼又媽寶又Amber的啊 ^U^」、「二度挑戰A字傳說的男人，這次有料」、「整篇重點關鍵字：Amber」、「充滿Amber的人生」、「這人學不乖」、「雖然這位也是Amber，但是蠻有正義感的，之前被性騷擾也是馬上反擊，可以說是Amber界的清流」。

媽寶前陣子滿兩歲了，雖然他平時除了貪吃之外沒出過什麼大毛病，但我還是 有想帶他去給醫生看看，想說確認一下他的健康狀態，這樣假如有什麼狀況，至少我也能早一點掌握。 那要感謝Amber 倩宇邀請我帶媽寶到她經營的 煦光動物醫院 Warm...

台南Josh 發佈於 2023年12月22日 星期五

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