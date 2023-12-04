路邊撿紅包內有「14張百元美鈔」　跑到台銀總行兌換下場慘

記者張君豪／台北報導

台灣銀行總行11月16日發生一起民眾企圖拿假鈔換真鈔案，從事資源回收業的蘇姓男子持偽造的舊百元美鈔共14張，到台銀總行外匯部門打算兌換成新台幣，行員細心檢視發現該批美鈔紙質粗糙，使用驗鈔機檢查鈔票細節，確認是偽造的美金紙鈔，因此報警處理；警方到場了解後發現，蘇男自稱是在路邊拾撿「紅包袋」，內有該批美鈔，才會嘗試兌換，未料因此觸犯《刑法》偽造有價證券罪。

▲從事資源回收業蘇男持14張百元美鈔到台銀兌換，經檢驗是假鈔遭警方送辦。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

轄區中正一警方表示，蘇男（37歲）家住大安區，從事大樓資源回收工作，日前在大安區和平東路3段整理回收物品時，意外在路邊撿到一個紅包袋，發現裡面有14張百元美鈔，他怦然心動，不久就到附近銀行兌換。

蘇男自稱自己先後到大安區華泰、國泰世華銀行嘗試兌換該批舊美鈔，但兩間銀行員皆表示「鈔票看起來像真鈔，但並非市面上流通的紙鈔」、「可能因放太久，鈔票顏色與真鈔不大像」。





第二間銀行員告知蘇男，建議他將鈔票拿到台銀外匯部門進行鑑定釐清鈔券真偽，但蘇男卻直接把爭議舊美鈔，拿到台銀總行的外匯部直接兌換；台銀總行行員觸摸鈔票紙質、色澤和圖樣後，認定與真鈔不符，為求慎重再度請外匯業務出納人員再次鑑定，確認14張百元美金都是偽鈔，行員依規定通報警方到場。

中正一警方呼籲，民眾若要檢驗外國鈔票真偽，可洽中央銀行發行局、或尋求警察機關報案求助，萬不可直接到銀行換錢，行為將違反《刑法》偽造有價證券罪、依法可處3年以上10年以下徒刑，併科9萬元以下罰金。

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