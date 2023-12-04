本來聊很順！斯文男「1條件曝光」狂被拒絕　網戰翻：本就自由選擇

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本來聊很順！女生一聽「斯文男165公分」秒拒絕　網戰翻

▲▼情侶,交往,談戀愛,交男友,交女友。（圖／ETtoday資料照）

▲男生身高對女生而言很重要嗎？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人找對象注重外表、身高，也有人更看重個性、才華。近日有男網友發文表示，他透過交友軟體認識不少女生，雖然一開始都聊得很順利，但對方自從得知他的身高，便從此沒下文，現在女生都覺得男生身高至少要170公分嗎？貼文曝光後，吸引網友熱議。

男網友在Dcard上，以「身高矮就被封鎖」為標題發文，提到他身高165公分，最近因為想認識女生，所以有使用交友軟體，也有在現實生活中試著搭訕。

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原PO形容自己的外貌斯文，有戴眼鏡，他在交友軟體上大多聊得不錯，但是一旦如實告訴女方自己的身高，就會被掛電話；拉到現實生活，他在路上搭訕好幾個女生，結果都被拒絕，讓他不禁懷疑自己是不是身高不符合女生標準？女生是不是都覺得男生至少要170公分以上？

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

貼文曝光後，有男網友留言回應，「誠心建議，身高沒有175公分或帥哥，不要輕易嘗試依靠『外貌』作為篩選的擇偶圈（軟體交友跟搭訕），你的條件要往實際的社交去著手，參加一些能高度展現出你內涵的社團」、「交友軟體這種東西就好像是一個龐大的群體，既然有那麼多選擇，當然是優先選擇外在條件好的」、「身高只是加分項而已」。

其中也有些男網友分享，「我160公分而已，也是交過3個女友呀！雖然不否認身高真的很重要，但也別太灰心啦」、「還沒遇到命定的人而已，我164公分也是照常結婚」。

也有女網友回應，「建議你還是直接標在配對前啦，會在意的就是會在意，晚知道、早知道的結果都一樣，不要認為僥倖先不放結果就會不一樣，到頭來你只是在浪費時間而已」、「我還真的就是你們口中那種看身高的台女，但擇偶本身就是自由選擇的，就不信你們挑女生不看臉不看身材」、「如果你有挑條件，當然對方也有資格挑」、「身高請打在一開始的地方，這樣節省彼此時間，長相部分見仁見智」、「還好吧，我男友跟我一樣都163公分而已，身高不是問題啦」。

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