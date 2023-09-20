中華電信iPhone 15首賣會　前88名排隊贈3600折價券

iPhone 15即將於本周五正式開賣，中華電信今宣布將銷售「iPhone for Life」新機方案，前12個月每月手機費用最低929元起，搭配5G指定資費，租期12個月及AppleCare Services行動裝置保險服務，最低只要月繳2,216元就能將最新的iPhone 15 系列新機帶回家，約滿到期後完成舊機回收，即可再用「iPhone for Life」購入下一代新iPhone，滿足果粉年年都可體驗最新款iPhone的需求，同時享有優先取機。