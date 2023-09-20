中華電信iPhone 15首賣會　前88名排隊贈3600折價券

▲中華電信外排隊民眾。（圖／記者湯興漢攝）
記者陳俐穎／綜合報導
中華電信宣布，將於22日上午8點舉辦「iPhone 15新機首賣會」。將於首賣會現場贈送前88名排隊果粉3,600元優惠券，只要於12月14日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 15全機型任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采5G購機方案、或申請「iPhone for Life」新機方案均可使用3600元優惠券。
中華電信iPhone 15新機首賣會將於東區服務中心舉辦，將提供排隊客戶以掃描QR Code方式參與活動，提醒果粉記得帶手機來參加中華電信iPhone 15新機首賣會共襄盛舉。
中華電信表示，凡購買iPhone 15全機型，搭配精采5G月繳999元以上，中華電信HiNet寬頻客戶享加碼購機折價1,000元、將來銀行新戶購機加碼折價1,000元、再贈Hami Video運動館5天體驗、綁定App Store行動帳單代付服務，消費最高享1,000元抵扣。
申辦精采5G月繳1,399元以上方案，除上述優惠外，搭配12、24、30個月贈Apple購物金2,000元、搭配36、48個月租期，最高贈Apple購物金5,000元，搭配「舊機換新機」舊機回收價加碼折2,000元，VIP客戶續約可享最高購機折5,000元，總計最高享加碼15,000元購機優惠。
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