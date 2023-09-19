姓「希特勒」住猶太人社區　美國男從小被打爆…鼻樑斷4次喬不回



▲美國男子約翰‧希特勒與妻子。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

人生不是件容易的事，尤其你姓「希特勒」還住在猶太人社區裡。美國男子約翰（John Hittler）從小就因為姓氏看透人情冷暖，並用被打斷4次的鼻子，紀錄外界對希特勒的憤慨與遷怒。不過，即使鼻子被打到變形，約翰仍不打算更改姓氏，並用幽默看待自己與家族。



據《每日星報》報導，擁有德國與愛爾蘭血統的約翰，其家族在美國已深耕好幾世代，因此經歷經濟大蕭條、第二次世界大戰的祖父母，完全不打算換姓，「他們的理論是人們會根據我們的性格，而不是我們的名字來對待我們，這在一定程度上是對的」。然後約翰就被揍了。

▲希特勒家族。（圖／翻攝自推特）

作為在鼻血與瘀青中長大的小孩，約翰非常感激父母替他和其他7個兄弟姊妹挑選的成長環境，「他們在有75％猶太裔人口的社區買了房，所以我們一輩子都可以當猶太區裡的希特勒。謝囉，爸媽，這太棒了」。

現實的殘酷，讓約翰早早學會如何在被包圍時，迅速找出老大並優先「處理」。不過，12歲時體會打斷鼻子滋味的約翰，更常的還是被人找麻煩，放學回家遭開車的青少年找麻煩、被打得屁滾尿流不是新鮮事，「我曾問媽媽能不能改姓，她直視我眼睛說逆境可以塑造個性」。約翰現在仍以希特勒之名與妻子在美國生活，只是從底特律搬到加州。

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