富士山「人潮擠到像迪士尼」！滿地垃圾廁所髒亂　恐漲入山費

▲富士山2023年夏季登山季迎來大量遊客,垃圾與環境問題讓日本官員頭痛。圖為9月9日閉山前最後一天的富士山吉田路線五合目。(圖/路透)

記者張寧倢/編譯

日本富士山迎來登錄世界自然遺產的10周年,然而,疫情後大量人潮帶來了山路沿途的垃圾、髒亂的廁所,不守規矩的登山客也增加醫療負擔。過度旅遊幾乎快把富士山變成迪士尼樂園,過去2小時就能爬完的路段,如今要花4小時。官員表示,「富士山在痛苦地尖叫著」,未來可能強制收取入山費或蓋輕軌控管車輛。

根據CNN旅遊版10日報導,富士山橫跨日本山梨縣與靜岡縣,擁有7年資歷的護林員Miho Sakurai表示,「現在上山人數絕對是太多了,數字比以前高得多。」今年7月開始的一年一度登山季以來,約有6.5萬人登頂,比2019年增加17%,這讓官員擔心富士山的環境已經到達「臨界點」。

▲富士山為日本聖山,今年夏季面臨「過度旅遊」的環境危機。(圖/記者施怡妏攝)

山梨縣官員Masatake Izumi就說,「過度旅遊」與隨之而來大量垃圾、碳排放、魯莽的登山客,是富士山面臨的最大問題。富士山10個「合目」(站)中的五合目接待了約9成遊客,雖然禁止了電動車以外的私人車輛,卻有更多人搭巴士前來,讓有限的廁所設施與4個醫療站負擔越來越大。

富士山保護基金組織的員工Tomoyo Takahashi表示,「這裡人實在太多,彷彿是迪士尼樂園。」她認為,原先以捐款形式推動的1000日圓(約新台幣218元)富士山保全協力金制度,如今應該改為強制徵收更高價的門票,這樣就只有真正想欣賞富士山自然遺產的遊客才會前來。

▲富士山日出。(圖/達志影像/美聯社)

另外,對於經驗豐富的登山者而言,富士山的攀登體驗更是急遽下降,山路上的擁塞,頂峰附近擠滿想看日出的人潮,原先2小時就能走完的路段現在增至4小時。俗稱「彈丸登山」(bullet climbing)不住山間小屋(山小屋)、一口氣連夜登頂的危險風潮,是最讓官員們感到頭痛的問題,一些經驗不足者甚至會睡在廁所裡保暖,把登山裝備丟在半路,或在禁區紮營。

在9月10日「閉山日」封閉登山口與山間小屋後,如今富士山進入了休養生息的時間,靜岡縣與山梨縣也開始討論包含強制收取入山費等措施,希望能減少2024年的登山人潮。也有意見認為可以將1000日圓入山費合併至未來可能的輕軌交通費用中,每人約收取1萬日圓(約新台幣2180元)。

▲日本第一高峰富士山未來可能實施入山費義務化。(圖/達志影像/美聯社)

Masatake Izumi則提出建置預約系統,只開放成功預訂到停車位或小屋住宿的遊客入山,或者興建登山輕軌電車,一來防止汽車與巴士開上山,二來也能從購買車票系統控制造訪人數與抵達時段,從根本上改變遊客入山的方式。他說,「富士山在痛苦地尖叫著,我們不能只是等待改善,現在就需要解決過度旅遊的問題。」

Swarms of visitors at Japan’s Mount Fuji are pushing facilities to the brink, leaving mounds of trash on the mountainside and toilets out of order. Officials are considering drastic measures to preserve the sacred mountain and UNESCO World Heritage site https://t.co/7qar98hLpX pic.twitter.com/CtYb4w3N9Z