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富士山「人潮擠到像迪士尼」！滿地垃圾廁所髒亂　恐漲入山費

▲▼富士山2023年夏季登山季迎來大量遊客，垃圾與環境問題讓日本官員頭痛。圖為日本富士山吉田路線五合目。（圖／路透）

▲富士山2023年夏季登山季迎來大量遊客，垃圾與環境問題讓日本官員頭痛。圖為9月9日閉山前最後一天的富士山吉田路線五合目。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

日本富士山迎來登錄世界自然遺產的10周年，然而，疫情後大量人潮帶來了山路沿途的垃圾、髒亂的廁所，不守規矩的登山客也增加醫療負擔。過度旅遊幾乎快把富士山變成迪士尼樂園，過去2小時就能爬完的路段，如今要花4小時。官員表示，「富士山在痛苦地尖叫著」，未來可能強制收取入山費或蓋輕軌控管車輛。

根據CNN旅遊版10日報導，富士山橫跨日本山梨縣與靜岡縣，擁有7年資歷的護林員Miho Sakurai表示，「現在上山人數絕對是太多了，數字比以前高得多。」今年7月開始的一年一度登山季以來，約有6.5萬人登頂，比2019年增加17%，這讓官員擔心富士山的環境已經到達「臨界點」。

▲▼ 富士山。（圖／記者施怡妏攝）

▲富士山為日本聖山，今年夏季面臨「過度旅遊」的環境危機。（圖／記者施怡妏攝）

山梨縣官員Masatake Izumi就說，「過度旅遊」與隨之而來大量垃圾、碳排放、魯莽的登山客，是富士山面臨的最大問題。富士山10個「合目」（站）中的五合目接待了約9成遊客，雖然禁止了電動車以外的私人車輛，卻有更多人搭巴士前來，讓有限的廁所設施與4個醫療站負擔越來越大。

富士山保護基金組織的員工Tomoyo Takahashi表示，「這裡人實在太多，彷彿是迪士尼樂園。」她認為，原先以捐款形式推動的1000日圓（約新台幣218元）富士山保全協力金制度，如今應該改為強制徵收更高價的門票，這樣就只有真正想欣賞富士山自然遺產的遊客才會前來。

▲▼ 日本，慶祝新年，神社，富士山，天皇 。（（圖／達志影像／美聯社）

▲富士山日出。（圖／達志影像／美聯社）

另外，對於經驗豐富的登山者而言，富士山的攀登體驗更是急遽下降，山路上的擁塞，頂峰附近擠滿想看日出的人潮，原先2小時就能走完的路段現在增至4小時。俗稱「彈丸登山」（bullet climbing）不住山間小屋（山小屋）、一口氣連夜登頂的危險風潮，是最讓官員們感到頭痛的問題，一些經驗不足者甚至會睡在廁所裡保暖，把登山裝備丟在半路，或在禁區紮營。

在9月10日「閉山日」封閉登山口與山間小屋後，如今富士山進入了休養生息的時間，靜岡縣與山梨縣也開始討論包含強制收取入山費等措施，希望能減少2024年的登山人潮。也有意見認為可以將1000日圓入山費合併至未來可能的輕軌交通費用中，每人約收取1萬日圓（約新台幣2180元）。

▲▼ 日本第一高峰富士山28日上午觀測到今年首波積雪「初冠雪」。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本第一高峰富士山未來可能實施入山費義務化。（圖／達志影像／美聯社）

Masatake Izumi則提出建置預約系統，只開放成功預訂到停車位或小屋住宿的遊客入山，或者興建登山輕軌電車，一來防止汽車與巴士開上山，二來也能從購買車票系統控制造訪人數與抵達時段，從根本上改變遊客入山的方式。他說，「富士山在痛苦地尖叫著，我們不能只是等待改善，現在就需要解決過度旅遊的問題。」

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