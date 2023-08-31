池上秋收來了！雲門打造專屬《天光・霞》　最美天然稻浪舞台登場

▲「池上秋收藝術節」被稱讚是「國家級的天然劇場」，也是十分有挑戰的舞台。（資料圖／台灣好基金會提供）

記者林育綾／台北報導

「2023池上秋收藝術節」邁入第15周年，每年以金黃稻浪為背景，加上氣候、自然天光，還有壯闊的花東縱谷，被許多表演者稱讚是「最美舞台」，也是最有挑戰的舞台。今年雲門舞集藝術總監鄭宗龍表示，將打造獻給池上專屬版的《天光．霞》，讓舞者帶著觀眾悠遊，彷彿置身於一幅動人的畫卷之中。

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▲雲門在2021年於池上稻浪間演出獨家版本的《十三聲》，還有燕子當臨演。（圖／劉振祥攝／台灣好基金會提供）



主辦單位台灣好基金會董事長柯文昌感觸表示，在台灣，民間要持續辦理地方藝術節很不容易，除了有專業團隊的參與，更重要的是要在地鄉親的支持與投入；而池上秋收能走到第15年，凝聚了在地鄉親以及台灣社會的認同，應該可以列為台灣的品牌。

柯文昌回憶，2012年委託林懷民為池上創作，2013年雲門舞集40歲，林懷民帶著雲門舞集到池上，演出為池上創作的作品《稻禾》，讓池上秋收稻穗藝術節成為「國家級的天然劇場」，也是雲門第一次與池上結緣。

10年後，雲門50周年，如今藝術總監鄭宗龍將以山嵐稻浪為舞台，獻上專屬於池上的《天光・霞》。他將劇場裡用數位影像創造的「霞」，回歸到池上的「自然天光」裡，成就了獨一無二、絕無僅有的作品，透過音樂與舞蹈，與池上瞬息萬變的霞影天光，展開人與自然的對話。

▲雲門舞者曾在池上秋收演出。（圖／劉振祥攝／台灣好基金會提供）

然而要在「國家級的天然劇場」演出並不容易，由於敞開的舞台，四面八方的自然風吹拂，有時候風大，考驗演出者的肺活量；而下雨時，舞者往往也要更小心腳步，甚至必須立刻更換舞碼來因應。

▲劇場裡用數位影像創造的「霞」，將回歸到池上的「自然天光」裡。（圖／李佳曄攝影／雲門基金會提供）

舞作原版《霞》是在疫情警戒期間，鄭宗龍在視訊前讓舞者即興，用動作傾訴他們的心境，然後把傳來的孤獨、憤怒、無助或喜悅的動作，轉化為愉悅動人的舞作。而《天光・霞》池上專屬版，離開了劇場裡的影像與燈光，以純粹的舞蹈呈現不同意象的雲霞，別具意義。

音樂選擇由清水靖晃所演奏的薩克斯風版巴赫無伴奏《大提琴組曲》，透過四座葛萊美獎得主馬塞洛．阿內茲打造的環繞聲場，使樂音迴盪在池上的山嵐稻浪中，舞者悠遊、跳躍、馳騁，將觀眾帶向寬廣光亮的旅程，彷彿置身於動人的畫卷之中。

▲「2023池上秋收稻穗藝術節」將於10/21-22舉行。（圖／台灣好基金會提供）

除了池上秋收15年，回望池上百年發展歷程，正是一部小型台灣移民史，台灣好基金會特別邀請蘑菇設計創辦人張嘉行，在池上穀倉藝術館策劃「池上·薪傳」特展，走訪超過50位池上鄉親，鄉親們翻箱倒櫃找出數百張照片，每張照片都表述了滿滿情懷；再邀請3位藝術家吳松明、顏安志、王榆鈞，透過視覺及聽覺，喚起觀者心中的池上想像。

台灣好基因會表示，「2023池上秋收稻穗藝術節」將於10/21-22舉行，已在兩廳院OPENTIX售票系統正式啟售，邀請參加池上秋收的人們，欣賞完《天光·霞》後，還能到池上穀倉藝術館參觀「池上·薪傳」特展，一起走進深刻的池上記憶。