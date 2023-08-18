素養教育助學生「減C」比例近9成　偏鄉校招生不減反增

▲未來素養學堂計畫第三屆頒獎典禮，教育部長潘文忠肯定透過素養計畫，讓未通過測驗人數大減八成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

偏鄉孩子學習深受資源不足影響。台灣素養教育協會今（18日）指出，透過素養學堂計畫推動，國語文與數學學科未能通過測驗學生人數，分別大減88%與68%，等於數位化素養教育讓偏鄉孩子減C比例最高近達9成，更間接讓偏鄉學校招生不受少子化影響，平均逆勢成長成長1成。

以素養為核心的108課綱上路進入第五年，為推動偏鄉學校善用數位工具提升學童閱讀素養，未來素養學堂計畫從2021年起，廣邀偏鄉學校師長組成24小時不斷電的「教育松」，共同打磨閱讀素養融入學校課程教學規劃，今年邁入第3年，已有37所偏鄉學校、3607位學子受惠，並在今天舉行第3屆頒獎典禮，包括教育部長潘文忠、計畫發起人台大葉丙成教授、品學堂執行長黃國珍都到場。

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▲未來素養學堂計畫今天第三屆頒獎典禮，教育部長潘文忠到場。（圖／記者許敏溶攝）

台灣素養教育協會理事長葉丙成指出，未來素養學堂計畫今年進入第3年，追蹤參與計畫兩年以上學生，國語文與數學學科未能通過測驗學生人數，分別大減88%與68%，若追蹤第2屆的學生，未通過降至41%，學生的表現進步明顯。

葉丙成進一步表示，受到少子化衝擊，很多偏鄉學校面臨關閉命運，但近6成計畫合作學校，卻不受偏遠與少子化衝擊，112學年入學人數不減反增，平均逆勢成長1成，代表該計畫是有效的，並獲得地方家長肯定。

所謂減C，也就是減少待加強改進者。教育部長潘文忠指出，這個計畫在108課綱中，如何讓這些資源與政策更有效地實踐，參與學生們在學習落差上可以減少8成，也就是最需要待加強改進者減少8成，這是一個了不起成就，對於偏鄉小型學校是更大鼓勵，讓好多家長不是把孩子遷到都市唸書，而是想把孩子送到這些學校就讀。