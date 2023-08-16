尪嗆「胸部小無法滿足」外遇　她被離婚痛哭：很羞恥

▲丈夫嫌胸部小，因此提出離婚。（示意圖／達志）

文／CTWANT

國外一名失婚女抱怨，儘管多次原諒偷吃的前夫，對方仍不斷外遇，並且羞辱她的胸部小，甚至把她跟小三做比較，最後還提出離婚，讓她至今想起來仍相當痛苦。對此醫師指出，許多胸部不大的女性總是感到自卑，害怕影響她們的愛情生活品質，這是完全錯誤的。

根據《docbao.vn》報導，32歲人妻哭訴，和丈夫已經離婚2年多，但還是有點自卑，不敢再愛任何人，「我被丈夫拋棄了，因為對方說我的胸部太小、太平，誰不想漂亮，但我天生如此，我沒有選擇的權利。」

人妻透露，儘管自己的胸部很小，但產後仍有足夠的母奶能餵養孩子，且2個孩子餵母乳的期間都長達6個月。人妻痛哭，其實在婚姻存續期間，丈夫就多次出軌，而且丈夫還把錯怪到她的頭上，說因為她的胸部太小，無法滿足她。

人妻悲傷地說，「這讓我感到羞恥、自卑，漸漸地不敢再靠近老公。」之後她試著透過飲食和運動來改善胸型，怎料到丈夫仍提出離婚，而理由竟是「胸部太小」，讓她備感羞辱。事實上，人妻也清楚明白，胸部大小可能也只是藉口，真實原因其實是外遇，離婚才能和小三名正言順在一起。

越南婦產科醫師Le Thi Kim Dung認為，夫妻的性生活是否得到昇華，很大程度上取決於2個人的感情、夫妻的健康狀況、相互理解和關心以及生活中的分享。

醫師直言，許多胸部不大的女性總是感到自卑，害怕影響她們的愛情生活品質，這是完全錯誤的，性生活中最大的敵人其實是習慣及無聊，胸部的大小並沒有太大影響；一些女人擁有美麗的外表，得以讓男性一見鍾情，但仍無法避免無聊法則，往往只能維持短暫的吸引力，因此無論外表是否如願，女性也要尊重和愛護自己的身體。

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