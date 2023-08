Apple Watch救命！他車禍重傷骨折「肺被刺穿」　靠這功能脫困

▲ 里德因車禍受困車內,被手錶救了一命。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

英國一名男子6月發生嚴重車禍,受到重傷且困車內,這時他手上的Apple Watch緊急服務功能發揮功用,撥打求救電話並告知事發地點,同時傳訊息給他的妻子,因此幸運獲救,事後回想這段經歷時不禁感嘆,當時若沒有手錶的功能,他恐怕就不能及時獲得治療。

Apple watch dialled 999 and saved my life after head-on crash with 44-tonne lorryhttps://t.co/3MR2p4UM4b