魔法風雲會全球唯一「至尊魔戒」8200萬成交　他淚謝：這是魔法

▲《魔法風雲會》全球唯一「至尊魔戒」8240萬成交,被美國知名歌手Post Malone收購。(圖/翻攝自《魔法風雲會》官網、Brook Trafton twitter)



記者林彥臣/綜合報導

威世智公司旗下卡牌遊戲《魔法風雲會》(Magic: The Gathering)與奇幻小說《魔戒》展開跨界合作,於今年6月23日推出「中土世界傳奇組合包」,其中全球只有一張的「至尊魔戒」(The One Ring)被美國知名歌手Post Malone(巨星馬龍)以260萬美元(約8240萬新台幣)的天價收購。這位賣家進行交易時,也激動淚謝《魔法風雲會》與Post Malone,並且表示「這就是魔法」。

根據《富比士》(Forbes)報導,一名來自加拿大多倫多的銷售員特拉夫頓(Brook Trafton)表示,自己找到了這張獨一無二的卡片,當找到這張卡片時,第一個想到的就是這個遊戲的知名玩家Post Malone,雖然留著張卡片很棒,但是賣出這張卡片卻能夠改變生活,所以真心希望能夠交給一位,跟他一樣懂得欣賞它的人。

當特拉夫頓與Post Malone見面時,更是激動落淚表示,「這簡直就是童話故事般時刻,Post Malone、魔法風雲會,我的生活因你們而改變,我想這就是魔法,永遠心存感激。」

儘管特拉夫頓沒有透露交易的細節,但是多家外媒報導顯示,這次交易金額高達260萬美元。

這張「至尊魔戒」序號為1,全世界僅有一張,抽中率為0.00003%,在發售前就有西班牙經銷商開出200萬歐元(約6977萬新台幣)的懸賞金,要收購這張卡片。

This is my dream come true, meeting @PostMalone and him buying the One Ring card from me is literally a moment straight out of a fairytale. @PostMalone @wizards_magic you’ve changed my life. Things like this don’t happen to people like me. Forever grateful ???? ✨ #mtg #onering pic.twitter.com/VMBlDA1HdD