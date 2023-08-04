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魔法風雲會全球唯一「至尊魔戒」8200萬成交　他淚謝：這是魔法

▲▼《魔法風雲會》全球唯一「至尊魔戒」8200萬成交。（圖／翻攝自《魔法風雲會》官網、Brook Trafton twitter）

▲《魔法風雲會》全球唯一「至尊魔戒」8240萬成交，被美國知名歌手Post Malone收購。（圖／翻攝自《魔法風雲會》官網、Brook Trafton twitter）

記者林彥臣／綜合報導

威世智公司旗下卡牌遊戲《魔法風雲會》（Magic: The Gathering）與奇幻小說《魔戒》展開跨界合作，於今年6月23日推出「中土世界傳奇組合包」，其中全球只有一張的「至尊魔戒」（The One Ring）被美國知名歌手Post Malone（巨星馬龍）以260萬美元（約8240萬新台幣）的天價收購。這位賣家進行交易時，也激動淚謝《魔法風雲會》與Post Malone，並且表示「這就是魔法」。

根據《富比士》（Forbes）報導，一名來自加拿大多倫多的銷售員特拉夫頓（Brook Trafton）表示，自己找到了這張獨一無二的卡片，當找到這張卡片時，第一個想到的就是這個遊戲的知名玩家Post Malone，雖然留著張卡片很棒，但是賣出這張卡片卻能夠改變生活，所以真心希望能夠交給一位，跟他一樣懂得欣賞它的人。

當特拉夫頓與Post Malone見面時，更是激動落淚表示，「這簡直就是童話故事般時刻，Post Malone、魔法風雲會，我的生活因你們而改變，我想這就是魔法，永遠心存感激。」

儘管特拉夫頓沒有透露交易的細節，但是多家外媒報導顯示，這次交易金額高達260萬美元。

這張「至尊魔戒」序號為1，全世界僅有一張，抽中率為0.00003%，在發售前就有西班牙經銷商開出200萬歐元（約6977萬新台幣）的懸賞金，要收購這張卡片。

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