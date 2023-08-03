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11縣市大雨！卡努龜速暴風圈下午觸陸　明再放假機率曝

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲卡努持續靠近台灣。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

中度颱風卡努龜速，11縣市大雨特報！中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，氣象局預報員林定宜表示，今天到周五清晨颱風影響最顯著，預估下午暴風圈會觸陸。至於北北基宜周五是否有機會再放颱風假，他認為，依照氣象資料來看不太會，但仍得由各縣市政府決定。

►大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣

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►陸上警戒：新北、台北、基隆、宜蘭應嚴加戒備

►海上警戒：台灣北部海面、台灣東北部海面航行及作業船隻應嚴加戒備

（圖／氣象局）

▲▼11縣市大雨特報。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局今晨發布大雨特報，颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日北部、南投地區及中部山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

氣象局也發布「陸上強風特報」，今日基隆北海岸、東北角（含宜蘭頭城鎮）及蘭嶼、綠島將有10至11級強陣風，新北、桃園、恆春半島沿海空曠地區將有9至10級強陣風，大台北地區、新竹、宜蘭、屏東沿海空曠地區亦有較強陣風。

（圖／氣象局）

▲▼卡努最新動態及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

根據氣象局最新資料，卡努今晨5時中心位置在東北東方約370公里海面上，向西轉東北緩慢進行，近中心最大風速每秒45公尺，7級風平均暴風半徑280公里，暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆及宜蘭將構成威脅。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天到周五清晨颱風影響最顯著，今基隆北海岸、中部以北和南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其西半部山區有局部豪雨發生機率，南部也有局部短暫陣雨或雷雨，東半部降雨較零星。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林定宜提到，預估今下午暴風圈會觸陸，周五清晨離開陸地，今晚到周五晨也是颱風轉彎時間，陸警區域則維持北北基宜。至於周五是否有機會再放颱風假，他認為，依照氣象資料來看不太會，但仍得由各縣市政府決定；另外，陸上警報可望於周五清晨解除，海上警報則可能周五下午或傍晚解除

林定宜說，周五颱風逐漸離開，中部以北、南部山區仍有陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，西半部山區有局部豪雨機率；而中南部降雨會隨著颱風逐漸走掉才會起來，周六到下周三西南風影響，中南部降雨擴大，整天不定時有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

▼卡努各地風雨影響。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

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