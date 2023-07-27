桃園機場送機被指特權　張善政：進貴賓室禮貌性與部長寒暄

▲桃園市長張善政今天中午出席「2023年世界盃青少年巧固球錦標賽績優表揚活動」，活動前針對桃機送機案提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政昨（26）日遭爆料，在桃園國際機場為兒子送機時耍特權，竟動員航警送機還進入貴賓室？張善政今（27）日受訪時表示，機場送機主要是送兒子出國，到櫃台時候碰到一位長榮高層主管告訴我，當晚剛好有部長層級官員要出國洽公，問我說要不要到貴賓室跟部長寒暄一下。航警局也解釋，張當天是走1號門通關，1號門是供機組人員、中央級民代行走通道。

桃園市議員魏筠昨天在臉書粉絲專頁，以「張市長的兒子出國要警察護駕」為題貼文，指暑假是民眾出國旺季，機場勤務更為繁忙，但國門之都的市長竟然耍起特權？還有媒體根據航警局員警爆料，「為了兒子出國竟動員航警護駕送機，且只買經濟艙的機票，卻要進入貴賓室用餐」。

張善政今天中午出席「2023年世界盃青少年巧固球錦標賽績優表揚」活動前受訪時，針對媒體提問送機事件也提出說明，張善政指出，「去機場主要是送兒子出國，到櫃台時候碰到一位長榮高層主管告知，剛好有位部長也是要出國洽公，問我說要不要到貴賓室向部長禮貌寒暄一下，這位部長我以前認得，我覺得禮貌上應該是去跟他寒暄一下，所以在航警局與長榮高層主管帶領下，進到貴賓室去向他寒暄一下」。

航警局昨晚也主動澄清，當天是張善政市長於航廈內長榮航空報到櫃檯處，巧遇該公司幹部，由幹部邀請張善政進入貴賓室，而市長到機場，航警局公關人員會規劃引導陪同，當天是走1號門通關，1號門平時是供機組人員、中央級民代行走的通道，並非禮遇通關，禮遇通關有其規定及專屬通道。