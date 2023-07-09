蘇丹政府軍空襲「第一大城恩圖曼」至少22死　內戰以來最致命

▲蘇丹第一大城恩圖曼市飽受內戰摧殘。照片攝於7月4日。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合外電報導

蘇丹內戰爆發4個多月，政府軍8日上午對全國人口最多的恩圖曼市（Omdurman）發動空襲，導致至少22人喪命，另外數十人受傷，被認為是雙方開戰以來，最致命的單次攻擊事件。

CNN及BBC等外媒報導，蘇丹政府軍證實8日在恩圖曼市進行一次行動，殺害多名叛軍並摧毀戰鬥車輛。聯邦衛生部數據指出死亡數為22人，目擊者則透露其中包括婦孺。

不過，敵方準軍事團體「快速支援部隊」（RSF）宣稱，這次空襲導致逾31人喪命，並對建築物造成嚴重損壞，「我們呼籲所有國內外社運人士盡到自己的責任，監督並記錄政變份子及統治體制每天犯下的殺戮。」

蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）、副手兼RSF指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）對國家未來發展方向產生分歧，包括如何過渡至民主政府及部隊整合方式等，遂於今年4月15日正式爆發武力衝突。

儘管雙方多次試圖協調，但僅維持短暫停火，很快又開始互相攻擊。暴力情況蔓延各地，本來就飽受種族暴力之苦的最西端達佛地區（Darfur）愈發混亂。

交戰雙方持續爭奪首都喀土穆（Khartoum）的控制權，目前RSF占領喀土穆及鄰近恩圖曼市的大部分地區，政府軍則頻繁實施砲擊及空襲，試圖驅逐敵軍。

▲蘇丹平民逃到鄰國查德（Chad）尋求庇護。

蘇丹紛亂情勢使得國家停擺，平民流離失所，商家與市場不再開張，幾乎所有醫療設施也都已關閉。綜合蘇丹衛生部及聯合國移民組織（IOM）數據，內戰已經導致至少1133人死亡、上千人受傷，近280萬人逃往鄰國，例如埃及、衣索比亞與利比亞等，其中許多人都沒有護照。

聯合國秘書長古特列斯（Antonio Guterres）對於8日的暴力事件表達震驚，也擔心這場衝突演變為全面內戰，「可能破壞整個區域的穩定」，呼籲雙方停火並且保護平民。