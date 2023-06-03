三寶撞騎士「機車成彈珠」掀翻路過母子　她下車1動作讓全場怒了

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記者趙蔡州／綜合報導

台北市文山區木新路三段、興隆路四段路口3日上午發生車禍，一名74歲潘姓女駕駛在路口左轉，先撞上一輛直行騎士，再波及一對正在過馬路的母子，結果她下車後，第一時間不是關心傷者，反而是查看車頭損毀狀況，畫面曝光後讓不少網友傻眼說，「還先看自己的車，太扯了吧！」

▲三寶左轉撞直行騎士，「母子過馬路」慘被噴飛機車撞翻。(圖／翻攝自爆料公社)

事故發生在3日上午9時許，74歲潘女開車行經台北市文山區木新路三段、興隆路四段路口時，疑似未注意前方車輛直接左轉，撞上一名正在直行的19歲邱姓騎士，強大的撞擊力讓邱男連人帶車噴飛，接著波及到一對走在斑馬線上，正在通過路口的母子。

影片可以看見，母子遭噴飛的機車撞上，40歲媽媽180度倒頭栽，5歲男童則被撞倒在地，幾秒後媽媽忍痛起身，一臉焦急地檢查兒子傷勢，其他路人見狀也趕緊上前幫忙。離譜的是，潘女下車後，第一時間不是關心傷者，反而是查看車頭損毀狀況。

▲潘女下車後，第一時間先查看車損，行為讓網友撻伐「很扯」。(圖／翻攝自爆料公社）

影片被網友轉貼到臉書「爆料公社」後，許多人看了潘女的行為後，傻眼說「司機很扯，一直沒下車，下車還只看車子保險桿」、「下車還看自己的車唉，有沒有良心啊」、「疏失闖禍，不關心傷者，只關心自己的車，根本沒良心」、「這種汽車駕駛該淘汰了」、「駕駛到底有沒有良心，被狗吃了嗎」。

警消趕到現場後，馬上將邱姓騎士、受傷的母子共3人送醫，所幸3人僅身體擦挫傷，經醫院治療後均無大礙，而潘女及邱男均無酒駕情況，詳細車禍原因、肇事責任待進一步釐清。

▼網友相當不滿，潘女下車後竟是先關心車損。(圖／翻攝自爆料公社）