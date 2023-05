蔡阿嘎X二伯一日店長出任務！母親節送「心坎禮」照顧嘎嬤假牙健康

▲蔡阿嘎、二伯一日店長出任務,母親節送禮重「實用」,顧好嘎嬤假牙健康,乎她美食吃透透呷百二。(採訪撰稿/記者胡至欣;攝影剪輯/記者謝盛帆)

記者胡至欣/採訪報導

「屈臣氏一日店長,Let's Go!」蔡阿嘎、二伯換上制服出任務,快速熟悉環境後,立馬進入第一道關卡「請支援收銀」,掃碼、結帳、收款、甚至加購推銷和滿額優惠等通通難不倒,兩人還能一邊做事一邊跟客人話家常,展現超強親和力;緊接著關卡二「60秒極限理貨大挑戰」,先將產品分類,再依貨架陳列邏輯擺放,阿嘎不只排得整齊更要求對稱,讓二伯笑虧「有強迫症」。

▲▼蔡阿嘎、二伯一日店長出任務,挑戰收銀、理貨工作。(圖/記者謝盛帆攝;以下同)

▲蔡阿嘎、二伯一日店長出任務,挑戰收銀、理貨工作。(圖/記者謝盛帆攝;以下同)

「都無心在工作,完全在逛街!」兩人自嘲看似工作認真,其實都在摸魚,但也不諱言這趟來的主要目的就是挑選母親節孝親禮,「之前有買過假牙清潔錠跟黏著劑給阿嬤,用了一年非常好用,就想說今天再幫她補貨!」蔡阿嘎和二伯大推全新配方的「保麗淨假牙黏著劑」有雙重功效,獨特氣墊緩衝層,讓假牙咬起來不會磨牙齦,還能幫助假牙穩固密合長達12個小時^;「保麗淨假牙清潔錠」則分為活動式假牙和局部式活動假牙兩種,可依家中長輩需求選購。

▲▼阿嘎、二伯激推「保麗淨假牙黏著劑」全新配方雙重功效,好穩固、更舒適。

為了讓嘎嬤戴著假牙也能全台美食吃透透,走實用派送禮路線的蔡阿嘎和二伯,貼心挑選保麗淨產品盡孝心,兩人也現場示範使用口訣。保麗淨假牙黏著劑只要簡單3步驟「沖、塗、咬」,先將假牙沖洗乾淨,再依『扁口點三點、圓口畫笑臉』方式塗上去,接著戴上後用手按緊咬合數秒即可;而清潔錠使用3步驟為「清、泡、沖」,把清潔錠放入一杯40°C左右的溫水後,讓清洗過的假牙浸泡,5分鐘後取出再用清水沖一下,一天一錠,就能達到99.9%殺菌力#。

取下來時也只需用溫水漱口,用手指在牙齦邊緣輕輕一摳,就能輕鬆取下,還要記得,為使黏著劑發揮最佳黏著效果,飲用熱湯或熱飲時,盡量避免停留在口腔內的時間過久。

▲▼蔡阿嘎、二伯與粉絲近距離互動,分享母親節不踩雷實用好物。

「假牙照顧好,長輩生活沒煩惱!」難得擔任屈臣氏一日店長,蔡阿嘎和二伯也把握機會與粉絲近距離互動,教大家如何幫家人顧健康,更分享母親節不踩雷實用好物,提供家中長輩們更穩固、更舒適的新選擇,讓他們不再有口難進食,送對「心坎禮」,為親情再加溫。

