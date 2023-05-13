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蔡阿嘎X二伯一日店長出任務！母親節送「心坎禮」照顧嘎嬤假牙健康

▲蔡阿嘎、二伯一日店長出任務，母親節送禮重「實用」，顧好嘎嬤假牙健康，乎她美食吃透透呷百二。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者胡至欣／採訪報導

「屈臣氏一日店長，Let's Go！」蔡阿嘎、二伯換上制服出任務，快速熟悉環境後，立馬進入第一道關卡「請支援收銀」，掃碼、結帳、收款、甚至加購推銷和滿額優惠等通通難不倒，兩人還能一邊做事一邊跟客人話家常，展現超強親和力；緊接著關卡二「60秒極限理貨大挑戰」，先將產品分類，再依貨架陳列邏輯擺放，阿嘎不只排得整齊更要求對稱，讓二伯笑虧「有強迫症」。

▲▼蔡阿嘎x二伯一日店長出任務！母親節送「心坎禮」照顧嘎嬤假牙。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼蔡阿嘎、二伯一日店長出任務，挑戰收銀、理貨工作。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

▲▼蔡阿嘎x二伯一日店長出任務！母親節送「心坎禮」照顧嘎嬤假牙。（圖／記者謝盛帆攝）

▲蔡阿嘎、二伯一日店長出任務，挑戰收銀、理貨工作。（圖／記者謝盛帆攝；以下同）

「都無心在工作，完全在逛街！」兩人自嘲看似工作認真，其實都在摸魚，但也不諱言這趟來的主要目的就是挑選母親節孝親禮，「之前有買過假牙清潔錠跟黏著劑給阿嬤，用了一年非常好用，就想說今天再幫她補貨！」蔡阿嘎和二伯大推全新配方的「保麗淨假牙黏著劑」有雙重功效，獨特氣墊緩衝層，讓假牙咬起來不會磨牙齦，還能幫助假牙穩固密合長達12個小時^；「保麗淨假牙清潔錠」則分為活動式假牙和局部式活動假牙兩種，可依家中長輩需求選購。

▲▼蔡阿嘎x二伯一日店長出任務！母親節送「心坎禮」照顧嘎嬤假牙。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼阿嘎、二伯激推「保麗淨假牙黏著劑」全新配方雙重功效，好穩固、更舒適。

▲▼蔡阿嘎x二伯一日店長出任務！母親節送「心坎禮」照顧嘎嬤假牙。（圖／記者謝盛帆攝）

為了讓嘎嬤戴著假牙也能全台美食吃透透，走實用派送禮路線的蔡阿嘎和二伯，貼心挑選保麗淨產品盡孝心，兩人也現場示範使用口訣。保麗淨假牙黏著劑只要簡單3步驟「沖、塗、咬」，先將假牙沖洗乾淨，再依『扁口點三點、圓口畫笑臉』方式塗上去，接著戴上後用手按緊咬合數秒即可；而清潔錠使用3步驟為「清、泡、沖」，把清潔錠放入一杯40°C左右的溫水後，讓清洗過的假牙浸泡，5分鐘後取出再用清水沖一下，一天一錠，就能達到99.9%殺菌力#。

取下來時也只需用溫水漱口，用手指在牙齦邊緣輕輕一摳，就能輕鬆取下，還要記得，為使黏著劑發揮最佳黏著效果，飲用熱湯或熱飲時，盡量避免停留在口腔內的時間過久。

▲蔡阿嘎x二伯一日店長出任務！母親節送「心坎禮」照顧嘎嬤假牙。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼蔡阿嘎、二伯與粉絲近距離互動，分享母親節不踩雷實用好物。

▲▼蔡阿嘎x二伯一日店長出任務！母親節送「心坎禮」照顧嘎嬤假牙。（圖／記者謝盛帆攝）

「假牙照顧好，長輩生活沒煩惱！」難得擔任屈臣氏一日店長，蔡阿嘎和二伯也把握機會與粉絲近距離互動，教大家如何幫家人顧健康，更分享母親節不踩雷實用好物，提供家中長輩們更穩固、更舒適的新選擇，讓他們不再有口難進食，送對「心坎禮」，為親情再加溫。

即日起至5月底全通路*購買保麗淨產品任兩件就送假牙浸泡盒(數量有限，依活動實際為準) *不含全聯及部分藥局

#上海SGS實驗室測試

^依照每人飲食方法而有所不同

如對產品有任何問題，請直接聯繫保麗淨消費者服務專線 0800-212-259。 使用前詳閱包裝外盒說明、警語及注意事項 北市衛器廣字第112050073號、衛署醫器輸壹字第001416號 保麗淨假牙黏著劑(未滅菌)、衛署醫器輸壹字第002055號保麗淨假牙清潔錠(未滅菌)、

英商葛蘭素史克消費保健用品股份有限公司台灣分公司 台北市忠孝西路一段66號24樓 Trademarks owned by or licensed to Haleon group of companies. ©2023 Haleon group of companies or its licensor. PM-TW-POLD-23-00070

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