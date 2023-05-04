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樁腳每票1千元賄選　澎湖「三連霸」議員張再興...被判當選無效

▲▼澎湖縣議員張再興 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲澎湖縣議員張再興（右）遭法院判當選無效。（圖／澎湖縣政府提供）

記者陳洋、陳宏瑞／澎湖報導

無黨籍的澎湖縣議員張再興，因服務處主任莊仲瑜涉嫌賄選案，遭澎湖地檢署檢察官對張再興提起當選無效之訴，澎湖地方法院今（4）日一審宣判，判張再興當選無效，全案還可上訴。

曾任18、19屆澎湖縣議員的張再興，去年爭取連任第20屆縣議員成功，順利連任，但在選舉期間，擔任其服務處主任的莊仲瑜，遭檢調單位查獲涉嫌以每票1000元代價向選民買票，要求支持「特定」縣議員候選人，莊仲瑜否認買票，最後被檢方聲請羈押獲准。

檢方認為，莊仲瑜幫張再興處理選民服務，並按月收取車馬費，且在去年底的縣議員選舉為其競選團隊成員，而莊對張的競選團隊成員有選任監督之責，並對工作人員的行為負責，不論該競選團隊工作人員為當選人助選，有無掛名或執行事務為何，係屬有償無償或是否受領任何形式之薪資或報酬，基於權益同歸原理，即應視為張再興本人所為，因此仍對張再興提起當選無效之訴。

不過，張再興則辯稱，莊仲瑜已作證他不是服務處主任，沒有領任何費用，也未幫張輔選。

法院審理後，採信了檢方提出的事證及主張，認定莊仲瑜所涉及的賄選行為與張再興有關，而且賄選行為也足以影響張再興的當選。因此判決張再興的當選無效，全案可上訴。

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