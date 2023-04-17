台科大等3校為半導體「油水分離」提解方　研究成果登國際期刊

▲台科大等3校團隊研發「油水分離」，為半導體製造業油污染有解方。（圖／台科大提供）

記者楊惠琪／台北報導

油污染一直以來是石化產業、半導體製造業等產業面臨的重要問題，台大、台科大與明志科大三校跨域合作研究提出解方，研究發現，透過鍍膜有效提高油水分離過濾膜效能，可解決油汙染的汙水問題。此成果刊登在屬於自然期刊(Nature)旗下專業期刊的《npj Clean Water》刊物，也是水處理和潔淨水方面的頂尖論文，研究成果已獲得專利。

三校研究團隊包括，台灣科技大學材料系講座教授朱瑾、台大化工系教授童國倫團隊，以及明志科大材料系助理教授姚栢文、台科大化工系教授江偉宏、台大材料工程系教授薛承輝、美國新墨西哥大學機械系教授沈玉林，以及台大與台科大學生葉佾叡、游振德、張庭豪、劉秩榮等人。

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朱瑾表示，油污染一直以來是石化產業、半導體製造業等產業的重要問題，其中困難之處就在如何有效的達成油水分離，讓水可以充分再利用。此跨團隊合作研究成果最特別的地方在於，只要在商用有機膜鍍上一層金字塔奈米結構的不鏽鋼鍍層，就可應用於油水過濾，並且膜分離效率高達99%。

朱瑾進一步解釋，一般來說孔徑大，雖能提高通量，卻導致分離效率較差，因此需權衡水通量及油水分離率的表現，此研究成果在孔徑200奈米下，每平方公尺每小時的通量將近是1600公升，分離效率高達99％以上，不只分離效率高、水通量也大，是薄膜分離界的一大突破。特別的是，真空鍍膜製程可於常溫下完成，有利於商業化大規模的量產，可大幅協助解決工業油水、廢水的問題，並降低淨化水成本。

擔任國際水協會副主席的童國倫表示，循環經濟有沒有高效的分離材料是很重要的議題，全球在做水資源應用的研究人員都一直在尋找高效、省能、能有較長使用壽命的材料，但一直未找到，這次研究團隊透過金屬鍍膜的方式油水分離，不僅是首次嘗試金屬鍍膜，更突破全球水循環經濟材料的最高效率，讓所有團隊成員非常驚喜，下一步會將技術應用到半導體產業的廢溶劑處理。