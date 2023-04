郭台銘談少子化　吳欣岱：「攻擊女性都在結婚生小孩」不就他？

▲郭台銘前往日本。(資料照/記者林敬旻攝)



記者陶本和/台北報導

已表態爭取國民黨2024總統提名的鴻海創辦人郭台銘,近來赴日會見日本自民黨議員談少子化與高齡化問題,承諾要打造第二次台灣經濟奇蹟。對此,有意爭取港湖區立委的台灣基進黨北市主委吳欣岱16日表示,眼中只有錢的人,就會什麼都用錢解決,不知道郭台銘哪裡好意思提育兒政策,四年前口口聲聲攻擊女性政治人物「都在結婚生小孩」,不就是他本人嗎?

郭台銘近日會面日本自民黨重量級議員萩生田光一,雙方談及台海安全外,也觸及日本嚴重的少子化和高齡化社會問題。他透過臉書表示,不管是高齡化或是少子化,都是需要長期奮戰的議題。他們深知所有政策背後最重要的一件事就是:「要有足夠的財源。」

郭台銘承諾「打造第二次台灣經濟奇蹟」。他說,這正是自己的心願,使百業興旺、萬民幸福,「這個任務就交給郭台銘!Trust me, I can do it.」

針對郭台銘的喊話與承諾,吳欣岱表示,台灣少子化的問題,已經過了花錢補助就會改善的關鍵點,但接下來的解方,不是讓收入增加就會改善,而是需要更加友善的政府政策以及資方提供的彈性,以小時計的育嬰假、稅制的調整、孩子照護系統的健全及標準化等。

吳欣岱指出,自己就生了兩個小孩,很幸運有強大的後援系統,但是以醫師這個相對資源比較多的受薪階級而言,要生小孩也還是有太多太多的阻力,包括產假育嬰假看得到吃不到、薪資結構的限制、居家保母平台不友善、整體社會氛圍對生育不友善,現在政府能做到,盡量減輕想生小孩的家庭的阻力就不錯了。

吳欣岱說,不知道郭台銘哪裡好意思提育兒政策,四年前口口聲聲攻擊女性政治人物「都在結婚生小孩」,不就是他本人嗎?她說,郭台銘如果要大家trust him(相信他),應該可以先從自己公司內部的勞工環境開始做起。

有關吳欣岱所提及「攻擊女性都在結婚生小孩」一事,是2019年12月27日,郭台銘幫時為國民黨立委候選人楊瓊瓔站台時,暗批當時的競爭對手洪慈庸「忙著結婚生小孩」,沒有認真做事;而洪慈庸隨即展開反擊,認為這場選舉變成「歧視女性大賽」,並喊話「真心希望有一天,女性的選擇不再是攻擊標的」。