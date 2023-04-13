「囝仔昌」家境起底：坐擁整片山頭　2原因自駕北上遇死劫

▲「囝仔昌」2014年遭「紅龜」洪政軍等人砍斷雙掌，竟開車上路，日前在國道3號彰化段自撞護欄後翻車死亡。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

4月8日凌晨在台南市鹽行國中重劃區傳出多起槍聲，自稱是道上兄弟「囝仔昌」劉子賢外甥的徐姓男子遭槍擊身亡，由於槍擊案發生2天前，「囝仔昌」才因開車自撞身亡，2天後換成他的「外甥」徐男遭槍殺殞命。而「囝仔昌」當年曾因趕赴「紅龜」洪政軍等人的鴻門宴慘遭斷掌，這次自稱「囝仔昌」外甥的徐男卻命喪槍下，兩案情節竟有不少雷同之處，讓外界對「囝仔昌」的身分感到十分好奇。

綽號「囝仔昌」的劉子賢有「永康狂人」稱號，台南學甲88槍擊案要角「紅龜」洪政軍在2014年綁架酒店小姐，向其男友勒索300萬元，劉出面制止被認為擋人財路，後來雙方相約談判，竟被當場像剁豬肉似的砍斷雙掌，並將他丟包醫院前，雖然急救撿回一命，但卻因此失去雙掌。洪政軍案發後遭判刑，他畏罪潛逃被通緝，2022年11月間還犯下88槍擊案潛逃大陸，落網後入監服刑。

失去雙掌的「囝仔昌」後來因槍砲案入獄，一度想不開打算輕生，在獄警勸說下轉念，他要留住性命等待「復仇」。去年8月出獄後，他積極鍛鍊身體，想找「紅龜」洪政軍算帳，雖然沒了雙手，但身材練得相當精實，還會帶著小弟發放物資給弱勢民眾做公益，外界看似「轉性」，但去年洪政軍犯下88槍擊案後，他擔心洪被捕入獄將沒法「算帳」，還以個人名義在臉書社團專頁放話「約戰」洪政軍，據傳他想花上百萬元裝義肢，以便親手報仇。

▲「紅龜」洪政軍等人將「囝仔昌」劉子賢雙掌砍斷，洪遭判刑後逃亡，又犯下台南學甲88槍擊案，從大陸押解回台入監服刑。

結果人算不如天算，洪政軍在大陸被逮，押解回台灣後直接發監服刑，「囝仔昌」不但沒法「討回來」不說，竟因自撞車禍在外地殞命。

據悉，「囝仔昌」劉子賢是台南永康大灣一帶角頭「黑狗」柯文芳的小弟，柯以經營天九牌賭場起家，有仇必報、相當凶狠，曾因案在大寮監獄服刑，現已出獄，據說相當照顧小弟，也把其中一個場子交給「囝仔昌」打理，據傳獲利頗豐，「囝仔昌」也因此吸納一批手下。

除了經營賭場，「囝仔昌」似乎還涉及槍枝買賣。「紅龜」洪政軍曾向檢警供稱，當初擔心「囝仔昌」會改槍，怕被報復才將他斷掌，但「囝仔昌」其實根本不懂改槍，不過據說後來竟做起相關生意。他生前從台南開車北上，有一說是要「交貨」，也有傳聞是去賭博，還輸了數百萬元，若事實真是如此，債主恐怕也無處討債。

據指出，「囝仔昌」出身自台南山區，家庭環境其實不差，整片山頭都是自家所有，雖然山區土地不值錢，但種植果樹收益相當可觀，他的兄弟姊妹都是正經人，還有人從事教職，父母對他不學好相當頭疼，深怕他再出變故，現在他因車禍離世，或許有人會鬆一口氣，但傷心垂淚的人永遠是白髮雙親。

▲「囝仔昌」劉子賢曾因槍砲案入獄服刑，去年出獄後「轉性」，發放物資給弱勢民眾，但仍一心一意想「報仇雪恨」。

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