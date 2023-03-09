3.3萬訂閱講師開課教「如何成為百萬YTR」　網紅酸：先自救好不好

▲文大推廣部課程遭百萬網紅狂酸。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）



記者崔子柔／綜合報導

網紅、YTber是不少人嚮往的職業，中國文化大學推廣教育部便開設「Youtuber影音行銷實作班」課程，主打「成為百萬Youtuber前，讓老師帶你拍出第一支開箱影片」。有121萬訂閱的YouTuber「Cheap」就發文狂酸，「你開這什麼笑死人的課程」。

「Cheap」昨（8）日在臉書發文指出，「我真的覺得很好笑，現在一堆路人都可以開課了」，他點名文大推廣教育部的「Youtuber影音行銷實作班」課程，「教威力導演？教那種過時軟體不要害人好嗎」。

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「Cheap」發現課程介紹寫到，講師會分享行銷策略的實戰經驗，但講師武敬凱的YouTube頻道僅有3.3萬人訂閱，讓他狂酸「最新影片上了一個月才1500人觀看，你自己就是一個失敗的YTber，敢開這種課，我也是問號，你先去買艾莉莎莎的課好不好」。

「Cheap」認為，YTber要成功，關鍵在於人格特質與主題，跟影音剪輯根本無關，並舉例「蒟蒻講幹話」的頻道，雖然從來不剪輯，但也有68萬訂閱，「貧乏的想像力和技巧的沉迷，都是創作者的致命傷，你的課根本沒有上的必要」。

▲Cheap發文內容。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）



講師武敬凱則在貼文下留言表示，「Cheap」提到的2點和他不謀而合，他先前也多次和合作單位討論，才將原本的頁面文案「帶你成為百萬訂閱」修改成「成為百萬Youtube前，帶你完成第一支開箱影片」，不過他強調，會在課程前的說明會講明自己的Youtube流量是真不高，也再次向單位溝通將文案修改為「影片製作」的方向。

武敬凱針對使用威力導演剪輯的部分指出，他個人最推薦的初階剪輯軟體是「剪映」，但大部分的初階影像製作課，多還是會提到或使用威力導演，主要是教育單位基於資安的考量。

「Cheap」後續在貼文補充，他認為基礎影音班不必加上「成為百萬YTer前」等文案，「不就是想玩文字遊戲誤導別人，吃Yt的豆腐」，另也回應武敬凱的留言表示，「我相信武老師能做出質感很好的影片，但我說過yt不是吃質感的地方」，「既然要公開開收費的課程，打著百萬yt招牌，還到處下廣告，也下到我的頁面上了，給真正的百萬yt檢視一下不為過吧？」

▲▼武敬凱回應。（圖／翻攝自Facebook／Cheap）

