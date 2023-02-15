街友真面目太驚人！理髮後變身「超級型男」　被讚爆：年輕15歲

▲街友剪髮後露出帥氣臉龐，驚豔不少網友。（圖／翻攝TikTok@empoweringcuts）



記者吳美依／綜合報導

美國一名街友接受免費理髮，剪去蓬亂長髮及大把鬍鬚後，竟露出精緻五官及帥氣臉龐。他經歷這一番大改造，被網友稱讚簡直就是型男，甚至直接「年輕15歲」，前後對比影片也在TikTok爆紅。

理髮師約書亞（Joshua Santiago）回憶，自己一邊剪髮一邊和街友聊天，「他說，『把這些都剪掉，我準備好做出改變了。在無家可歸一段時間後，我準備好回家了。』」他聽完這番話，除了替對方感到開心，也不禁感嘆「你永遠也不知道一個人經歷了什麼。」

網友們大讚約書亞的善良與巧手，也紛紛留言祝福街友，「完全認不出來…真是一個啟動人生改變的好方法」、「他現在看起來就像一個全新的人」、「我希望他做到了」、「謝謝你對他那麼好。祈禱他找到愛、幸福和回家的路」。

《每日星報》報導，約書亞把露營車改造為行動理髮店「Empowering Cuts」，加裝電視、廁所等其他設施，過去7年以來都在全美各地旅行，向街友提供免費理髮。他也希望，這間小店能在他人需要的時候成為暫時避風港，並且經常分享工作日常。