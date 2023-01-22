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月賺60K「2原因忍無可忍」　他帥氣丟離職單：不再為錢低頭

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO被言語霸凌，老闆還與老鳥站在同陣線。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「不想再為錢低頭！」一名男網友表示，受夠同事語言霸凌，加上工作分配不均，儘管他月薪有6萬元，且自認這輩子也很難找到這麼高的薪水，仍堅決過年前怒丟離職單，「我一個人被分配多少人的工作？爽啦掰掰！」原PO的骨氣之舉，也引發網友讚爆「人生在世，不需要為難自己，恭喜你脫離苦海！」

一名男網友在Dcard透露，目前工作月薪6萬元，而他自認「這輩子可能很難再找到這麼高薪水的了」，但每天上班猶如處在地獄般，讓他下定決心離職。

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原PO怒轟，自己長期遭到老鳥同事語言霸凌，豈料老闆也對方站在同一線，加上工作分配不均，原PO忍無可忍，「我一個人被分配多少人的工作？不想再為錢低頭...爽啦掰掰！」

文章曝光後，底下網友力挺直呼，「換個角度想，領6萬實際上是做2個人的工作，其實並沒有比較多，人生在世，不需要為難自己，恭喜你脫離苦海」、「目前也同樣處境，為了錢折腰真的太難受了，當我這樣想的時候，每月薪水又匯了進來。沒有工作的時候，好好投資自己，當有能力學自己喜歡的東西，真的很爽」、「直接休到年後！爽」、「真的沒必要為了6萬低聲下氣，60萬再考慮一下」。

也有過來人分享，危機就是轉機，「沒事兒～當年也是憤而離職，休息了一年體悟新人生，考了證照又學了語言，薪水又更高了」。

▼網友安慰，身心靈健康最重要。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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