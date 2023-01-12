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《黑暗榮耀》真實版！國3男汽旅「脫衣直播」DIY　被逼跳抖音扭臀舞

▲▼汽車旅館,旅館。（圖／CFP）

▲南韓國3生被同學叫到汽車旅館脫衣直播、被強逼裸露生殖器。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

知名女星宋慧喬（宋慧教）主演的Netflix韓劇《黑暗榮耀》點出南韓長期以來的校園霸凌問題，此後更在南韓、泰國等掀起檢討校園暴力的聲浪。南韓大邱最近爆發類似案例，一名年僅15歲的國中男生居然在汽車旅館被同儕強制脫衣、要求裸體做性暗示動作，過程還被透過手機直播，其他同學爆料加害者是霸凌慣犯。

根據《韓國日報》、《韓聯社》，南韓大邱一名年僅15歲的國中3年級男學生從過去以來便經常遭到同學們欺凌，本月9日他更被2名同學叫到大邱廣域市東區枝底洞的一間汽車旅館，他先是被對方強制脫下衣服、露出身體主要部位（生殖器），甚至還被要求對著鏡頭做出帶有性暗示的淫穢動作，過程剛好被拍下直播，將近30、40多名網友收看。

一名網友向警方報案，「A姓同學在網路上直播強脫B某衣服的畫面」，警方出動人力前往摩鐵阻止時，加害者向警方表示，「並未威脅或施壓」，之後警方便草率了事，讓受害者與加害者們各自回家，直到該段直播畫面播出後有民眾報案，警方才又再度傳喚加害者，將2名國三生立案調查。

▼男學生在網咖被逼跳zero two dance。（影片為新聞示意畫面，並非當事人）

然而，受害男同學並非第一次慘遭同學霸凌。之後又有一名同學向韓媒公開另一段被害者慘遭霸凌的影片。影片中，受害男同學在網咖脫去上衣，被周遭的男同學命令跳紅遍抖音（TikTok）的舞步「零二五一」（zero two dance），男同學雙手必須搭在頭上扭腰擺臀，因此感到非常羞恥，他羞憤表示「我不是跳完了嗎」，豈料一旁拍攝影片的害者卻表示，「沒啊，你給我跳到完為止」。

目前警方正在確認，兩支影片的被害者是否為同一人。

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