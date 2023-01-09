人妻「肉針注射防新冠」！小王是大咖前高官...綠帽夫見親密照崩潰

▲人妻與小王互傳親密照。（翻自《Sanook》＋示意圖）

圖文／鏡週刊

泰國在近日爆出一宗醜聞，一名人妻被綠帽夫指控出軌，而且外遇的對象，竟然是前副總理。綠帽夫指控，兩人不只互傳親密簡訊，更有裸體私密照。

據泰國《Sanook》與馬來西亞《中國報》報導，律師西特拉指出，他在去年接到這名綠帽夫的委託，綠帽夫發現妻子在近1年變得越來越怪，對待他的態度不如以往。綠帽夫後來進一步深究才驚覺，原來妻子早已紅杏出牆，自己卻完全不知道。

▲人妻出軌的小王竟是泰國前副總理。（翻自《Sanook》）

綠帽夫說，發現妻子和小王有多封親密簡訊，包括有一封寫到：「如果不想得新冠肺炎，就要來找我。」兩人甚至還有親密裸照。但更讓綠帽夫崩潰的是，妻子出軌的「小王」，竟然是一名前副總理，如此位高權重之人。西特拉說，後來這名綠帽夫來找他諮商，並訴請離婚，但卻因此受到威脅，所以西特拉在綠帽夫的同意下，公開人妻與前副總理的親密照。不過西特拉也承認，這種公開照片的作法有一定風險，後續事宜他也會謹慎處理。

▲兩人的親密簡訊。（翻自《Sanook》）

西特拉暗示這名「小王」，是前總理盈拉時期的副手，但西特拉並沒有說更多，也沒有曝光小王的真實姓名。另一方面，過去盈拉所屬的「為泰黨」也沒有否認此事，但強調已和西特拉接觸，並蒐集更多相關消息。







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