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空服員揭「搭飛機不該做5件事」　穿短褲也NG！這地方手一碰髒爆

▲▼ 空服員曝搭飛機最不該做的5件事。（圖／翻攝自TikTok）

▲ 西馬托分享他認為搭飛機時絕對不該做的5件事。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名空服員經常在TikTok分享工作和旅遊大小事，吸引45萬粉絲追蹤，先前曾羅列5項為了衛生起見，絕對不該在飛機上做的事，包括穿短褲、徒手按馬桶沖水鈕等等。近來隨著國際旅遊復甦，他的建議也再度引發關注。

@tommycimato #greenscreen #fyp #flightattendant #airline #aviation #travel #flights ♬ Blue Blood - Heinz Kiessling & Various Artists

根據《鏡報》，來自亞利桑那州的空服員西馬托（Tommy Cimato）去年7月拍影片分享，許多乘客搭機時都有某些習慣，卻不知道這些行為有多不衛生，因為飛機上的細菌可能藏在人們意想不到的地方。

西馬托首先警告，乘客應避免穿著短褲搭機，因為座位可能沒有徹底清潔，「不要或盡量不要穿短褲。你永遠不會知道清潔的程度，所以如果穿長褲，就可接觸到較少細菌。」

許多乘客喜歡選擇靠窗座位，但西馬托不建議將臉靠在窗戶上睡覺，「不要睡著，也不要把頭靠在窗戶上。你不是唯一一個曾經這麼做的人，不知道有多少小孩曾在窗戶上擦手或其他東西。」

西馬托也提醒，上廁所時應避免徒手按下沖水鈕，「老實說這超級不衛生，滿噁心的，所以請使用廁所裡的紙巾或衛生紙。」

他的另外2項建議則與健康有關，提醒乘客不要忘記補充水份飛行中若感到身體不適也不用害怕通知空服員

這段影片很快就引起熱議，至今累計480萬觀看。許多網友對於航空公司可能沒有徹底清潔感到憤怒，「這只能證明你們沒有清潔飛機內部」、「結論就是整架飛機都是髒的」、「請把該死的飛機打掃乾淨」。也有網友質疑，照理來說飛機在每趟航班後都會消毒，西馬托對此則回應，地勤當然會盡最大努力保持清潔，而他的建議是為了以防萬一。

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