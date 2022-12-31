空服員揭「搭飛機不該做5件事」　穿短褲也NG！這地方手一碰髒爆

▲ 西馬托分享他認為搭飛機時絕對不該做的5件事。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名空服員經常在TikTok分享工作和旅遊大小事，吸引45萬粉絲追蹤，先前曾羅列5項為了衛生起見，絕對不該在飛機上做的事，包括穿短褲、徒手按馬桶沖水鈕等等。近來隨著國際旅遊復甦，他的建議也再度引發關注。

根據《鏡報》，來自亞利桑那州的空服員西馬托（Tommy Cimato）去年7月拍影片分享，許多乘客搭機時都有某些習慣，卻不知道這些行為有多不衛生，因為飛機上的細菌可能藏在人們意想不到的地方。

西馬托首先警告，乘客應避免穿著短褲搭機，因為座位可能沒有徹底清潔，「不要或盡量不要穿短褲。你永遠不會知道清潔的程度，所以如果穿長褲，就可接觸到較少細菌。」

許多乘客喜歡選擇靠窗座位，但西馬托不建議將臉靠在窗戶上睡覺，「不要睡著，也不要把頭靠在窗戶上。你不是唯一一個曾經這麼做的人，不知道有多少小孩曾在窗戶上擦手或其他東西。」

西馬托也提醒，上廁所時應避免徒手按下沖水鈕，「老實說這超級不衛生，滿噁心的，所以請使用廁所裡的紙巾或衛生紙。」

他的另外2項建議則與健康有關，提醒乘客不要忘記補充水份，飛行中若感到身體不適也不用害怕通知空服員。

這段影片很快就引起熱議，至今累計480萬觀看。許多網友對於航空公司可能沒有徹底清潔感到憤怒，「這只能證明你們沒有清潔飛機內部」、「結論就是整架飛機都是髒的」、「請把該死的飛機打掃乾淨」。也有網友質疑，照理來說飛機在每趟航班後都會消毒，西馬托對此則回應，地勤當然會盡最大努力保持清潔，而他的建議是為了以防萬一。