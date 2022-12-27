快訊／跨派系綠委齊籲春節前「普發1萬現金」　「讓民眾安心好過年」

▲民進黨立委陳素月、許智傑、莊競程、黃秀芳等人共同召開超額稅收紅利全民共享成果「2023拚經濟 全民普發現金1萬元」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

今年預估稅收超徵4500億元，民進黨立委紛紛提出全民共享經濟果實的相關主張，跨派系立委陳素月、黃秀芳、莊競程、許智傑、劉世芳等人27日也提出應普發現金一萬，陳素月呼籲，政府應體恤底層老百姓生活，在過年前讓經濟稅收紅利可以全民共享，讓大家好過年，年關到了，家家戶戶都要消費，對民眾不無小補，存起來可能性也不大。

綠營指出，疫情這兩年以來，台灣的經濟數據表現非常精彩，但貧富差距卻見擴大，主計總處早於本月21日發布薪資中位數並指出，去年各階層薪資都有成長，惟極端高薪族群成長最快，大幅推升平均薪資，以致領不到平均薪資67萬元的人占比升至68.31%、續創新高。

立委陳素月指出，這反映中產階層與極端高薪群的薪資差距續呈擴大，疫情受害之產業眾多，底層庶民找不到工作機會，人民根本無感於中央的經濟數據或是GDP超越日韓等創新高的經濟數據。

現在稅收超徵4500億元，是因為企業營所稅成長幅度比政府編列預算高，陳素月主張，這筆錢應該一萬元現金普發全民，並將結餘用在可支配所得受到最大影響的族群，比如學生貸款的學生、勞工，與深受疫情影響的餐飲業、服務業等，讓從企業收到的稅收，與全民、這些艱苦人共享。

立委劉世芳認為，在全球通膨的影響下，主計總處已下修今年的GDP至3.06%、明年估計為2.75%，明年的經濟狀況將比今年更為嚴峻。經濟成長減緩加上物價飆漲，為保障弱勢，先前也與其他委員合作提出《社會救助法修法，讓最低生活費標準能更快速地調整，使中低收入庭能及時獲得補助。

劉世芳指出，從過去金融海嘯的消費券，到新冠肺炎期間的三倍券與五倍券，在今年政府稅收超徵約4千5百億的財政基礎上，政府應針對疫後經濟振興拿出對策。

立委莊競程指出，中央政府連續四年歲計腾餘都超過千億元，明年度也編列還債、創下22年最高，顯示政團隊遵財律，對國政絕對是好事。國人常說導體產業是「護國神山」，如果這個產的經濟果實能夠真正照顧底層民眾,更有「護國」的實質效果。

對於現金發放的政策，莊競程指出，贊成4500億元主要由科技產業創造的超額稅收，交給全民共享。除了普發一萬元現也要加強照顧弱勢階級，並且對於受到通膨衝擊的產業持續紓困。

莊競程指出，應普發現金一萬，且發放從寬、手續從簡，讓民眾最方便，過去七年來的執政數字絕對優異， 但如何讓人民感受到是重要課題。

立委黃秀芳指出，經常看到行政部會說台灣狀況比其他國家好，實際勤走基、和民眾互動時，感受到的卻完全不一樣，這樣說法真的沒有辦法接受。

黃秀芳指出，烏俄戰爭、通貨膨脹都讓底層民眾生活非常辛苦，飲料、茶葉蛋、便當每樣都漲價，中央不斷講說經濟成果非常豐碩，那應該更體恤基層民眾辛勞，未來執政也針對這一部分做加強。

黃秀芳指出，政府只看數字、冷冷冰冰、不知民間疾苦。希望政府能夠做到，照顧國人是政府的責任，只看數據說話會失去溫度，不只是傾聽，更要聽得懂人民的心聲、知道人民的苦，經濟紅利應該全民共享，並照顧弱勢。

立委許智傑指出，近來接獲許多基層勞工受疫情影響收入銳減，加上隔離政策導致無法活下去。加上今年稅收超徵4500億，政府秉持資源平均分配原則，應普發現金給老百姓才是最有感的政策。

許智傑指出，雖政府多次重申振興券更有效帶動經濟，但庶民百姓卻不認同這個做法，政府就該回應民意、普發現金，幫助人民走出疫情陰影，也夠能有效對抗通貨膨脹，讓有政府會做事的印象深得人心。



