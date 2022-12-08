把家庭成員踢出群組「萬張旅遊生活照沒了」　連襟崩潰求償50萬

▲男子將成員全部退家庭群組，導致雲端相片簿消失。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市姚姓男子婚後與徐姓太太家的4姊妹，以及她們的丈夫共組了一個8人LINE家庭群組，大家都把相片上傳共同分享，不料姚男卻在去年4月突然將所有人踢出群組，自己最後也退出群組，導致群組內的100本雲端相簿消失，上萬張珍貴的旅遊、小孩成長相片全都消失，其他成員氣炸，鍾姓連襟更提告求償50萬元。法官認為雲端相簿雖然消失，但原本存在手機、電腦裡的相片沒有消失，群組成員的權益沒有受損，因此判姚男免賠。

鍾姓男子提告指出，他是在2013年用LINE成立「徐家姊妹聊天」群組，除了徐家4姊妹外，他和連襟姚男也是成員，多年來群組內累積儲存之100本雲端相簿照片，但姚男竟在去年4月21日晚上6時許，故意將群組內的成員全部退出，再自行退出群組，導致群組內的雲端相片簿全部不見。

鍾姓男子認為，大家的手機及電腦均已更換，相片都沒有留存原始檔案，導致成員們多年以來在國內外旅遊所拍攝，包括小孩成長紀錄之珍貴照片都消失了，而估計每本相簿最少可上傳100張照片，100本相簿就有1萬張照片，以每張照片價值50元計算，要求姚姓連襟賠償50萬元。

姚姓男子則辯稱，原本只是要自己退出群組，因不熟悉如何操作才不慎將全數成員均退出群組，照片是因系統設定Line群組功能才消失，和他無關，況且他如果要刪除照片，直接點選刪除相簿即可，堅稱照片消失的責任不在他。

法院審理時，一、二審法官均認為，上傳LINE軟體相簿的照片，是將硬體設備內儲有的照片上傳至群組相簿，而上傳並不會使硬體設備內照片檔案消失，只是存在LINE軟體提供的網路空間，再儲有上傳相片檔案，因此原於硬體設備內保有的相片，不隨群組相簿刪除而滅失，因此判姚姓男子免賠，全案定讞。