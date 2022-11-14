學者馬準威：拜習會美中關係「適度舒壓」　戰略模糊確保台灣安全

▲拜習會今晚登場。（圖／達志影像／AP）

記者呂晏慈／台北報導

美國總統拜登與中國國家主席習近平14日晚間在印尼峇里島會晤，雙方都強調要管理歧見，拜登更重申美方「一中政策」並未改變，反對任一方片面改變台海現狀。淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授馬準威指出，美中關係適度舒壓是好事，此外，拜登談話維持了戰略模糊的態勢，可望進而確保台灣安全，從整體來看，他認為可以正面看待。

根據美國白宮官網發出的聲明，拜登在台海議題上，向習近平重申美方的「一中政策」並未改變，反對任何一方單方面改變現狀，維護台海和平穩定符合世界利益，此外，拜登也表達美國反對中國對台採取脅迫及日益具侵略性的行徑，破壞台海和平穩定，並危害區域安定與全球的繁榮。

馬準威在拜習會後接受《ETtoday東森新聞雲》訪問表示，拜登這段對於台海安全的說法「Nothing new」，在此次拜習會中，美中雙方對於拜登提出「競爭不走向衝突」是有共識的，因為中國的立場很清楚就是「合則兩利，鬥則俱傷」，到目前為止，他沒有看到美中之間的關係走向所謂的戰略清晰。

馬準威說明，從美方的角度來思考，保持戰略模糊才有和戰兩手的可能，這與中國對台的立場一模一樣，先說「不放棄武力犯台」，又指「不優先使用武力」，兩件事情並存，因為對一個國家來講，最好的戰略就是模糊，包含這會讓對手猜不到自己要硬還是要軟，「似笑非笑，才會讓你心裡面發毛」。

馬準威指出，此次拜習會非常重要，美中雙方自今年8月美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團來台後，包括3項軍事交流層級等管道都斷了，這次見面事前就預期不會有成果，因為美中要談出共識非常困難、幾乎不可能，彼此的矛盾與1972年美國前總統尼克森訪中時是一模一樣、沒有改變過的，但是他們碰面本身就是成果，因為碰面的關係，兩邊的氣氛不會這麼僵，不用有什麼具體的結論，光是這個氣氛就足夠了。

馬準威並指，美中領導人透過20國集團（G20）舉行領導人峰會之便會面，不用刻意安排，在例會之外開個會外會很自然，依照過去美中峰會的習慣，雙方不會有聯合聲明，而是各自聲明，比對一定會發現兩邊聲明的重點通通不一樣，這個成果就是，雙方需要各自宣傳的平台，特別是在領導人會晤後，雙方都宣稱對方承認自己的主張，這個就夠了；至於雙方是否有默契，他認為不重要，因為重點本身就是拜習見面、美中氣氛開始和緩，接下來能夠恢復溝通渠道，這有正面的意義。

此外，馬準威指出，中國大陸現在內部壓力很大，儘管習近平在連任後權力穩固，但並不是在一種很正常的狀態，加上中國經濟不好、內部壓力若弄不好就會炸鍋，只是現在被壓著，而中國若炸鍋對台灣來說沒有好處，甚至可能增加台海局勢風險，經濟也會受到衝擊，因此，他認為美中之間適度緩和是好事。

馬準威表示，中國今天沒有放棄武力犯台，但是其到現在有件事情都算不準：美國到底會不會介入，表象看起來，好像會又好像不會，這個原因會讓其「動不了」，雖然沒有放棄武力犯台，但也沒有辦法把這放在優先順位上，因為其看不清楚美國的主張。他說，只要美國維持戰略模糊，這個嚇阻就會存在，對台灣來說就是好事。