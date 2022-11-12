本土跌破2萬例！今+19172　較上周六大降24.9%

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情持續下降！中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增1萬9172例本土病例，較上周六減少6351例，降幅達24.9%。指揮中心發言人莊人祥表示，今日共新增139例本土中重症個案，迄今中重症累計3萬5244例，其中1萬2646人死亡，目前輕症、無症狀在全部病例中佔比99.55%。

指揮中心表示，今日新增之19,172例本土病例，為8,753例男性、10,409例女性、10例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,038例)，高雄市(2,720例)，臺中市(2,497例)，桃園市(1,951例)，臺南市(1,948例)，臺北市(1,621例)，彰化縣(935例)，屏東縣(651例)，雲林縣(501例)，新竹縣(490例)，新竹市(431例)，苗栗縣(424例)，南投縣(364例)，嘉義縣(346例)，宜蘭縣(296例)，基隆市(296例)，嘉義市(255例)，花蓮縣(181例)，臺東縣(125例)，金門縣(50例)，澎湖縣(42例)，連江縣(10例)。

指揮中心指出，今日新增60例本土病例死亡個案，為38例男性、22例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、57例具慢性病史、39例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

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▲指揮中心公布11/12確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心也公布昨日疫苗接種數據，昨日共有2782名6個月至4歲大兒童接種莫德納、輝瑞幼兒劑型，該年齡層第一劑接種率為44.3%、第二劑17.8%；昨日莫德納次世代疫苗共接種2萬3120人次，佔昨日總接種3萬1438人次的佔比73.5%。

根據指揮中心統計，截至目前為止累計接種 6380萬8429 人次。新冠疫苗接種人口涵蓋率第一劑 93.9%、第二劑 88.4%、基礎加強劑接種率 0.8%、 追加劑接種率74%；第二次追加劑接種率16.4%，其中65 歲以上接種率42.4%。

▲指揮中心11/12公布本土病例分析及中重症統計。（圖／指揮中心提供）