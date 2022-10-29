故宮毀損3文物傳價值25億　天價保費沒人敢做！院長3點遭控埋禍因

記者崔子柔／綜合報導

國民黨立委陳以信昨（28）日爆料，故宮有3件從未對外展示的國寶級文物毀損，外傳毀損的文物總價值高達25億元，對此故宮未予證實，有故宮退休人士表示，文物價值動輒上億，保費恐怕是天價沒有人敢做，而院長吳密察上任後的3個行為也被視為埋下文物損壞的禍因。

3件毀損國寶分別是明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗、清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗、清乾隆青花花卉盤，吳密察昨針對賠償問題表示，要交給考績會懲處，不過3起案件中2案查無人員疏失，責任還有待釐清。

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▲吳密察說明打破國寶記者會。（圖／記者宋良義攝）



根據《聯合報》報導，有退休人士表示，故宮文物價值動輒上億甚至幾兆，保費恐怕是天價「沒人敢做」，而先前多任院長都認為瓷器裝箱保存最安全，吳密察要改箱為櫃的說法讓不少人不以為然，「難道前人都落伍、都沒有智慧嗎？」

另有知情人士透露，吳密察2019年上任以來，故宮的新聘人員都是他過去的下屬或學生，他又大推文物數位化，不斷移動文物增加毀損率，推動文物數位化、晉用舊部屬、遇缺不補，恐怕是造成文物毀損的遠因。

吳密察昨日表示，3件從未對外展示的文物此次毀損一定會減損其價值，但不知道會減損多少，而故宮的文物並沒有鑑價，因為保險本身需求很高，有技術性和實質性問題，因此故宮文物是沒有買保險的，但當文物移動，例如借展或去故宮南院，就會保險。

▼故宮3文物破損情形。（圖／故宮提供）

