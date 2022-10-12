馬斯克要「台灣變特區」　邱國正：國軍目前絕不再買特斯拉

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀、蘇晏男／台北報導

特斯拉執行長馬斯克日前表示，避免台海衝突的方法就是讓台灣成為大陸的「特別行政區」，引發關注。對此，國防部長邱國正12日赴立法院列席備詢，被問到此事時指出，國軍目前絕對不會再買（特斯拉）。國防部配合政策目前購入7部特斯拉。

邱國正獲邀出席國防及外交委員會，針對「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」 進行專案報告。民進黨立委何志偉質詢時問到軍方使用特拉電動車的情況，國防部後勤次長室次長許金騰回應，目前共使用7輛，且為一般行政公務用途，另包括攝影機、自動輔助駕駛功能都會關閉，以免機密外流。

何志偉指出，由於馬斯克近期的談話爭議，讓他對特斯拉失去信心，也擔憂駭客入侵，除了操控車輛，甚至連內外景物、講話都有被回傳的疑慮，並說國軍有裝備需求採購當然不會有意見，但採購了自駕系統車輛卻不會使用到自駕系統，甚至有不便與顧慮，那當初到底為什麼要採購？評估過程匪夷所思。

許金騰回應，當時採購原因是為配合行政院環保政策，買了7輛特斯拉與12輛國產納智捷。目前沒有規畫再買特斯拉，未來會配合政策。

邱國正則強調，他同意應由國軍考量裝備需求，目前絕對不會再買了，行政團隊政策擬定後，國防部當然要參與，但是一旦造成不便與顧慮，就會加以限制，這是國軍的作為。